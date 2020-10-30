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16:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» отомстит Карпину, Сульшер проэкзаменует Артету, а Месси забьет «Алавесу»

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Источник: РИА "Новости"

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«Спартак» — «Ростов»

Прогноз: «Спартак» победит и тотал больше 2,5 за 2,72.

«Спартак» поймал кураж, много забивает и побеждает. Пара форвардов впереди Понсе — Ларссон эффективно использует свои моменты, освоился и правый защитник Мозес. Красно-белые по праву вышли в лидеры РПЛ, в отличие от конкурентов у них нет матчей посередине недели, соответственно, можно играть в каждом туре одним составом. «Ростов» раздал этой осенью многих лидеров, новым футболистам еще предстоит сыграться. Для Карпина матч против «Спартака» всегда принципиален, но тут силы слишком неравны. К тому же красно-белым есть за мстить: в прошлом сезоне «Ростов» разнес «Спартак» в Москве 4:1.

«Боруссия» М — «РБ Лейпциг»

Прогноз: ничья за 3.74.

После матчей ЛЧ настроение явно лучше у футболистов гладбахской «Боруссии». Пусть они и упустили победу в матче с «Реалом», но ничья с таким соперником — тоже результат. «Лейпциг» же неожиданно попал под раздачу в Манчестере: 0:5 с «Юнайтед» — самое крупное поражение в истории немецкого клуба. «РБ» обычно хорошо играет с Менхенгладбахом (4 победы и одна ничья), но у «быков» в этом сезоне есть проблемы с составом, подводит реализация моментов, так что здесь выбираем ничью.

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»

Прогноз: «Ливерпуль» победит с разницей 2 за 4.22.

Только «Ливерпуль» приспособился играть без ван Дейка, как травмировался Фабиньо. Центр обороны теперь выглядит не очень надежно, так что команда Клоппа будет играть не так рискованно, как обычно. «Вест Хэм» в этом сезоне удивляет: разгромил «Лестер», отнял очки у «Тоттенхэма» и «Ман Сити». Кажется, «молотобойцам» наконец-то не придется бороться за выживание. Но есть и у них серьезная потеря: на месяц выбыл главный игрок атаки Антонио. «Ливерпуль» дома хорош, выиграл 28 матчей из последних 29, должен брать три очка и здесь.

«Алавес» — «Барселона»

Прогноз: «Барселона» победит с разницей 3+ за 3.71.

«Барселона» ответила на поражение в Эль класико. В среду каталонцы разобрались с «Ювентусом». Месси наконец начал комбинировать с Гризманном, Дембеле вспомнил, что все-таки умеет играть в футбол, а Фати, даже выйдя на замену, успел принести пользу, заработал пенальти. «Барсе» придется провести еще один матч на выезде, однако «Алавес» в последние годы не способен сопротивляться гранду Ла Лиги. Каталонцы тут выигрывали и 6:0, и 5:0, похоже, будет еще один разгром. Многие сейчас удивляются, что у Месси ни одного мяча с игры в этом сезоне, что ж, в этом матче Лео может поправить свою статистику.

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит и тотал меньше 3,5 за 2.83.

«Манчестер Юнайтед» неубедительно стартовал, а после 1:6 с «Тоттенхэмом» снова заговорили об увольнении Сульшера. Но норвежец так здорово подготовил команду к матчам в ЛЧ и против «Челси», что все критики замолчали. Де Хеа перестал ошибаться, Бруну и Рэшфорд суперэффективны, даже Погба теперь выглядит иначе и приносит пользу команде. «Арсенал» же хочет отойти от осторожной игры с тремя центральными защитниками, и пока у Артеты новый футбол не получается. Еще и Луиз травмировался, а Мустафи — так себе замена. Похоже, «канониров» ждет третье поражение в АПЛ подряд.

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Андрей Санталов

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