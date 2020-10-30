«Спартак» отомстит Карпину, Сульшер проэкзаменует Артету, а Месси забьет «Алавесу»
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«Спартак» — «Ростов»
Прогноз: «Спартак» победит и тотал больше 2,5 за 2,72.
«Спартак» поймал кураж, много забивает и побеждает. Пара форвардов впереди Понсе — Ларссон эффективно использует свои моменты, освоился и правый защитник Мозес.
«Боруссия» М — «РБ Лейпциг»
Прогноз: ничья за 3.74.
После матчей ЛЧ настроение явно лучше у футболистов гладбахской «Боруссии». Пусть они и упустили победу в матче с «Реалом», но ничья с таким соперником — тоже результат. «Лейпциг» же неожиданно попал под раздачу в Манчестере: 0:5 с «Юнайтед» — самое крупное поражение в истории немецкого клуба. «РБ» обычно хорошо играет с Менхенгладбахом (4 победы и одна ничья), но у «быков» в этом сезоне есть проблемы с составом, подводит реализация моментов, так что здесь выбираем ничью.
«Ливерпуль» — «Вест Хэм»
Прогноз: «Ливерпуль» победит с разницей 2 за 4.22.
Только «Ливерпуль» приспособился играть без ван Дейка, как травмировался Фабиньо. Центр обороны теперь выглядит не очень надежно, так что команда Клоппа будет играть не так рискованно, как обычно. «Вест Хэм» в этом сезоне удивляет: разгромил «Лестер», отнял очки у «Тоттенхэма» и «Ман Сити». Кажется, «молотобойцам»
«Алавес» — «Барселона»
Прогноз: «Барселона» победит с разницей 3+ за 3.71.
«Барселона» ответила на поражение в Эль класико. В среду каталонцы разобрались с «Ювентусом». Месси наконец начал комбинировать с Гризманном, Дембеле вспомнил, что
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит и тотал меньше 3,5 за 2.83.
«Манчестер Юнайтед» неубедительно стартовал, а после 1:6 с «Тоттенхэмом» снова заговорили об увольнении Сульшера. Но норвежец так здорово подготовил команду к матчам в ЛЧ и против «Челси», что все критики замолчали. Де Хеа перестал ошибаться, Бруну и Рэшфорд суперэффективны, даже Погба теперь выглядит иначе и приносит пользу команде. «Арсенал» же хочет отойти от осторожной игры с тремя центральными защитниками, и пока у Артеты новый футбол не получается. Еще и Луиз травмировался, а Мустафи — так себе замена. Похоже, «канониров» ждет третье поражение в АПЛ подряд.
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Андрей Санталов