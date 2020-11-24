Как «Барселона» сыграет без Месси? Прогноз на матч с киевским «Динамо»
У Кумана проблемы.
У Кумана проблемы.
«Барселона» в этом сезоне сама не своя. Три поражения и лишь 11 очков в 8 турах Ла Лиги — худший старт сезона за 29 лет. Месси почти не забивает с игры, фирменные штрафные у Лео тоже перестали получаться. У Гризманна только два гола за клуб во всех турнирах, француз все никак не может стать здесь своим. Добавим к этому, что сломались Пике, Бускетс и Роберто (а еще раньше — Умтити и Фати) — Куману есть над чем поломать голову. В ЛЧ у каталонцев, впрочем, всё так хорошо, что в Киев не полетели Месси и де Йонг. 9 очков после 3 туров намекают, что с выходов в 1/8 финала проблем не будет.
Киевское «Динамо» продолжает мучиться от вспышек коронавируса в команде. Похожая ситуация была в начале ноября. Луческу пришлось выставить на игру в Барселоне полурезервный состав с 18-летним вратарем Нещеретом, и тот дал настоящий бой звездам «Барсы» (1:2). Юный голкипер отразил 12 ударов, а в атаке было столько моментов, что каталонцев спасло только мастерство тер Стегена. Сейчас динамовцам должно быть полегче, хотя заявка очень мала, Луческу уверяет, что придется играть второй матч подряд с 13 футболистами в обойме.
Проблемами каталонцев в обороне сейчас можно и нужно пользоваться. В центре защиты с Лангле сегодня выйдет неопытный Мингеса, Альба тоже не всегда успевает вернуться назад, так что моменты у киевлян явно будут. Сложно предсказать победу «Динамо» в таком матче (если что, коэффициент на это в районе 5!), а вот крупно проиграть «Барсе» без Месси они не должны. Так что выбираем здесь «Динамо» с форой +1 за 1,8" в БК «Марафон».
Также вряд ли стоит здесь ждать много голов. В ЛЧ в последние годы больше трех мячей в гостевых матчах «Барсы» — это редкость. Даже во встречах, скажем, с БАТЭ и «Селтиком» каталонцы ограничивались двумя голами. Тут же им тем более нет смысла убиваться, нужно поберечь силы для чемпионата Испании. Так что «тотал меньше 3 голов» в БК «Бетсити» за 1,77 смотрится заманчиво. И, мы же помним, Месси сегодня не играет!
Андрей Санталов