Как «Барселона» сыграет без Месси? Прогноз на матч с киевским «Динамо»

«Динамо Киев» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов, коэффициенты букмекеров

«Барселона» в этом сезоне сама не своя. Три поражения и лишь 11 очков в 8 турах Ла Лиги — худший старт сезона за 29 лет. Месси почти не забивает с игры, фирменные штрафные у Лео тоже перестали получаться. У Гризманна только два гола за клуб во всех турнирах, француз все никак не может стать здесь своим. Добавим к этому, что сломались Пике, Бускетс и Роберто (а еще раньше — Умтити и Фати) — Куману есть над чем поломать голову. В ЛЧ у каталонцев, впрочем, всё так хорошо, что в Киев не полетели Месси и де Йонг. 9 очков после 3 туров намекают, что с выходов в 1/8 финала проблем не будет.



Киевское «Динамо» продолжает мучиться от вспышек коронавируса в команде. Похожая ситуация была в начале ноября. Луческу пришлось выставить на игру в Барселоне полурезервный состав с 18-летним вратарем Нещеретом, и тот дал настоящий бой звездам «Барсы» (1:2). Юный голкипер отразил 12 ударов, а в атаке было столько моментов, что каталонцев спасло только мастерство тер Стегена. Сейчас динамовцам должно быть полегче, хотя заявка очень мала, Луческу уверяет, что придется играть второй матч подряд с 13 футболистами в обойме.