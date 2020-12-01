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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Снова в роли аутсайдера: прогноз на матч «Локомотив» — «Зальцбург»

У Николича проблемы с составом.

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Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

«Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз на матч Лиги чемпионов, коэффициенты букмекеров

Накануне матча о «Локомотиве» стали поступать тревожные новости. Крыховяк, возможно, заболел коронавирус, так что его участие под вопросом. Ранее стало известно о болезни Миранчука (тут вроде не ковид) — оба футболиста, конечно, очень важны для «Локо». Антон — главная угроза в атаке (5 голов и 4 передачи в этом сезоне), а Гжегож связывает оборону и нападение. Пишут, что болеет и Куликов, так что «железнодорожники» могут остаться без трех игроков основы.

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Но стоит отметить, что и в оптимальном составе команда Николича испытывает сложности. Сказываются потеря Алексея Миранчука и Жоау Мариу, усталость от тяжелого графика. «Локо» забивает по голу за игру в среднем, с такой эффективностью в нападении больших задач не решить. Трансфер Зе Луиша пока не решил проблему «железнодорожников» в атаке. С другой стороны, оборона и Гильерме в целом справились с грозными «Баварией» и «Атлетико»: лишь три пропущенных в трех матчах.

«Ред Булл» известен своей атакующей философией и высоким прессингом. По словам тренера австрийцев, так им легче контролировать соперника. «Зальцбург» хорошо смотрелся с «Атлетико» и в обоих матчах с «Баварией», но игрокам не хватило немного мастерства и везения. Зато в выходные они накидали 8 голов в национальном чемпионате. Последние матчи пропустил из-за травмы лучший бомбардир команды Дака, но и без него есть кому забивать. У 21-летнего Койта и 20-летнего Собослаи 19 голов на двоих в этом сезоне. При этом в ЛЧ пока «Зальцбург» пропускает больше всех — 14 голов в 4 турах.

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На фоне новостей про «Локомотив» котировки букмекеров на победу «Зальцбурга» резко упали с 2,2 до 1,6. Чемпион Австрии еще ни разу не обыгрывал клубы из России, но здесь любой другой результат оставит их вне еврокубков. Первый матч завершился вничью 2:2, но по ударам и угловым там было серьезное превосходство «РБ» — 15:5 и 8:3. В ослабленном составе у «Локо» мало шансов отбиться от австрийцев. Выбираем победу «Зальцбурга» за 1.63 в БК «Лига Ставок».

Отметим также, что обе команды не стесняются нарушать правила. В первой игре между ними было 33 фола, с «Баварией» и «Атлетико» недавно «быки» судья свистел нарушения 30 и 29 раз. Учитывая важность матча для «Локо» и «Зальцбурга», борьбы и нарушений сегодня тоже должно быть много. Турецкий арбитр в этом сезоне фиксирует в среднем 26 голов за игру, это нам подходит. В БК «Бетсити» на тотал больше 27,5 фолов можно поставить за 1,85.

Андрей Санталов

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