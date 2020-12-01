Снова в роли аутсайдера: прогноз на матч «Локомотив» — «Зальцбург»

«Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз на матч Лиги чемпионов, коэффициенты букмекеров

Накануне матча о «Локомотиве» стали поступать тревожные новости. Крыховяк, возможно, заболел коронавирус, так что его участие под вопросом. Ранее стало известно о болезни Миранчука (тут вроде не ковид) — оба футболиста, конечно, очень важны для «Локо». Антон — главная угроза в атаке (5 голов и 4 передачи в этом сезоне), а Гжегож связывает оборону и нападение. Пишут, что болеет и Куликов, так что «железнодорожники» могут остаться без трех игроков основы.

Но стоит отметить, что и в оптимальном составе команда Николича испытывает сложности. Сказываются потеря Алексея Миранчука и Жоау Мариу, усталость от тяжелого графика. «Локо» забивает по голу за игру в среднем, с такой эффективностью в нападении больших задач не решить. Трансфер Зе Луиша пока не решил проблему «железнодорожников» в атаке. С другой стороны, оборона и Гильерме в целом справились с грозными «Баварией» и «Атлетико»: лишь три пропущенных в трех матчах.



«Ред Булл» известен своей атакующей философией и высоким прессингом. По словам тренера австрийцев, так им легче контролировать соперника. «Зальцбург» хорошо смотрелся с «Атлетико» и в обоих матчах с «Баварией», но игрокам не хватило немного мастерства и везения. Зато в выходные они накидали 8 голов в национальном чемпионате. Последние матчи пропустил из-за травмы лучший бомбардир команды Дака, но и без него есть кому забивать. У 21-летнего Койта и 20-летнего Собослаи 19 голов на двоих в этом сезоне. При этом в ЛЧ пока «Зальцбург» пропускает больше всех — 14 голов в 4 турах.