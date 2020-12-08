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16:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Сульшер отцепит «Лейпциг» от ЛЧ: прогноз на матч «РБ» — «Манчестер Юнайтед»

Бруну и Рэшфорд решат вопрос.

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Источник: AP 2020

Главная интрига дня в Лиге чемпионов — кто выйдет в плей-офф из лиги H. У «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» по 9 очков, но французам играть дома с немотивированным «Истанбулом» (тут, кажется, всё ясно). Судьба еще одного места решится в Германии. «Быки» подходят к этой встрече с приличной усталостью. В субботу они сдержали «Баварию» в зрелищном матче (3:3), а неделю назад вырвали победу в Турции — 4:3. Вдобавок к этому «Лейпциг» лишился своего лучшего защитника Упамекано, а постоянной схемы в обороне сейчас нет. Нагельсманн играет то в два центральных защитника, то в три.

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз подтвердил, что у команды сильнейшая зависимость от Фернандеша. Выход Бруну (и Рэшфорда) во втором тайме перевернул игру с «Вест Хэм»: 0:1 превратились в 3:1. Португалец снова в форме и играет сейчас как лучший плеймейкер АПЛ. «МЮ» подтянулся к лидерам лиги (2 очка по потерянным от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля») и готов спустя два года попасть в топ-16 лучших в Европе. Из потерь у «Ман Юнайтед» — Марсьяль, Кавани (у обоих травмы) и Фред (удаление с «ПСЖ»).

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«Манчестер Юнайтед» достаточно ничьей в этом матче, тогда как «РБ» устроит только победа. «Лейпцигу» придется раскрываться, играя в неоптимальном составе, а «МЮ» как раз любит ловить соперников в быстрых атаках. Собственно, так он и разгромил команду Нагельсманна в Англии. Да, «быки» выиграли все 7 матчей дома в этом сезоне, но все серии когда-то прерываются. Выбираем здесь «победу “Манчестер Юнайтед” с форой 0 за 2,03» в БК «Фонбет».

Еще один вариант связан со статистикой. И «Лейпциг», и «Ман Юнайтед» достаточно много фолят. Обе команды нарушали правила чаще соперников в 3 из своих последних 5 матчей. В первой встрече между ними было 38 фолов! Сегодня же можно выбрать тотал фолов больше 29,5 — в БК 1Х Ставка на него дают коэффициент 1,86. Судить встречу, правда, будет испанец Лаос, он в среднем за игру фиксирует 24 нарушения. Но с такими недисциплинированными игроками даже он будет свистеть чаще.

Андрей Санталов

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