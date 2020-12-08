Сульшер отцепит «Лейпциг» от ЛЧ: прогноз на матч «РБ» — «Манчестер Юнайтед»

Главная интрига дня в Лиге чемпионов — кто выйдет в плей-офф из лиги H. У «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» по 9 очков, но французам играть дома с немотивированным «Истанбулом» (тут, кажется, всё ясно). Судьба еще одного места решится в Германии. «Быки» подходят к этой встрече с приличной усталостью. В субботу они сдержали «Баварию» в зрелищном матче (3:3), а неделю назад вырвали победу в Турции — 4:3. Вдобавок к этому «Лейпциг» лишился своего лучшего защитника Упамекано, а постоянной схемы в обороне сейчас нет. Нагельсманн играет то в два центральных защитника, то в три.



«Манчестер Юнайтед» в очередной раз подтвердил, что у команды сильнейшая зависимость от Фернандеша. Выход Бруну (и Рэшфорда) во втором тайме перевернул игру с «Вест Хэм»: 0:1 превратились в 3:1. Португалец снова в форме и играет сейчас как лучший плеймейкер АПЛ. «МЮ» подтянулся к лидерам лиги (2 очка по потерянным от «Тоттенхэма» и «Ливерпуля») и готов спустя два года попасть в топ-16 лучших в Европе. Из потерь у «Ман Юнайтед» — Марсьяль, Кавани (у обоих травмы) и Фред (удаление с «ПСЖ»).