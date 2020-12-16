На что поставить в матче «Сочи» — «Динамо»?
Последний тур РПЛ в 2020 году.
Последний тур РПЛ в 2020 году.
Второй сезон для «Сочи» в РПЛ складывается успешно. Перед 19-м туром клуб Ротенберга входит в топ-6
«Динамо» разочаровало в матче с «Зенитом». От нового тренера Шварца ждали смелой игры, а
Шансы команд, судя по котировкам букмекеров, считаются равными, но хозяева выглядят посильнее. «Сочи» на кураже после победы над «Спартаком», вернулся после травмы Заболотный. В первом круге «Динамо» выиграло 3:1, однако тогда не играл Нобоа. Теперь Федотов может взять у Шварца реванш. Выбираем здесь победу «Сочи» с форой 0 за 1,9 в БК BetBoom.
После трех пропущенных голов от «Зенита» оборона «Динамо» должна сделать выводы и сыграть надежнее. В матчах «Сочи» же в последнее время редко бывает забито больше двух мячей. Так что вариант тотал голов меньше 2 за 2,08 в БК «Бетсити» смотрится симпатично.
Андрей Санталов