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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

На что поставить в матче «Сочи» — «Динамо»?

Последний тур РПЛ в 2020 году.

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Источник: РИА "Новости"

Второй сезон для «Сочи» в РПЛ складывается успешно. Перед 19-м туром клуб Ротенберга входит в топ-6 премьер-лиги, за последние полтора месяца у него лишь одно поражение (от «Урала»). Удивительный результат, особенно если учесть уход двух лучших бомбардиров Кокорина и Мостового (13 голов на двоих). Теперь голеадором стал Нобоа, классно забивший недавно «Спартаку». У эквадорца уже 8 мячей. «Сочи» успешно играет против топ-команд в этом сезоне: 4 очка с красно-белыми, победа над «Локо» и ничья с ЦСКА и «Краснодаром».

«Динамо» разочаровало в матче с «Зенитом». От нового тренера Шварца ждали смелой игры, а бело-голубые почти не прессинговали соперника, давая «Зениту» комфортно начинать атаки. Так, например, был забит первый гол. Схема с тремя центральными защитниками явно себя не оправдала. У москвичей, конечно, были моменты, два из них еще при счете 0:0, но Лесовому и Грулёву не хватило мастерства. Тем не менее, «Динамо» осталось в первой пятерке и даже может закончить год в еврокубковой зоне.

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Шансы команд, судя по котировкам букмекеров, считаются равными, но хозяева выглядят посильнее. «Сочи» на кураже после победы над «Спартаком», вернулся после травмы Заболотный. В первом круге «Динамо» выиграло 3:1, однако тогда не играл Нобоа. Теперь Федотов может взять у Шварца реванш. Выбираем здесь победу «Сочи» с форой 0 за 1,9 в БК BetBoom.

После трех пропущенных голов от «Зенита» оборона «Динамо» должна сделать выводы и сыграть надежнее. В матчах «Сочи» же в последнее время редко бывает забито больше двух мячей. Так что вариант тотал голов меньше 2 за 2,08 в БК «Бетсити» смотрится симпатично.

Андрей Санталов

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