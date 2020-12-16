На что поставить в матче «Сочи» — «Динамо»?

Второй сезон для «Сочи» в РПЛ складывается успешно. Перед 19-м туром клуб Ротенберга входит в топ-6 премьер-лиги, за последние полтора месяца у него лишь одно поражение (от «Урала»). Удивительный результат, особенно если учесть уход двух лучших бомбардиров Кокорина и Мостового (13 голов на двоих). Теперь голеадором стал Нобоа, классно забивший недавно «Спартаку». У эквадорца уже 8 мячей. «Сочи» успешно играет против топ-команд в этом сезоне: 4 очка с красно-белыми, победа над «Локо» и ничья с ЦСКА и «Краснодаром».



«Динамо» разочаровало в матче с «Зенитом». От нового тренера Шварца ждали смелой игры, а бело-голубые почти не прессинговали соперника, давая «Зениту» комфортно начинать атаки. Так, например, был забит первый гол. Схема с тремя центральными защитниками явно себя не оправдала. У москвичей, конечно, были моменты, два из них еще при счете 0:0, но Лесовому и Грулёву не хватило мастерства. Тем не менее, «Динамо» осталось в первой пятерке и даже может закончить год в еврокубковой зоне.