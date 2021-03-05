ЦСКА разгромит «Ахмат», «Зенит» проиграет в Казани: ставим на РПЛ с высокими коэффициентами

ЦСКА — «Ахмат»



Прогноз: ЦСКА победит со счетом 3:0 — коэффициент 13.



Удивительный факт: 10 из 10 последних матчей между этими командами завершились сухими победами, причем 9 из них одержал ЦСКА. Самый любимый счет армейцев во встречах с грозненцами 3:0, он встретился 4 раза, последняя такая победа была в августе 2020-го. Да, кого-то может смутить отсутствие Акинфеева и поражение 0:2 от «Локомотива», но голы там были не вратарские, а сам ЦСКА мог спокойно забить 3−4 мяча — моментов было море. «Ахмат» пока играет нервно, футболисты в двух матчах подряд хватают много желтых карточек и удаляются. Дважды в ворота грозненцев поставили пенальти, все это нагнетает напряжение в команде Талалаева. ЦСКА осталось только грамотно этим воспользоваться.



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«Ротор» — «Химки»



Прогноз: «Ротор» победит и тотал больше 3,5 — коэффициент 11.



На первый взгляд, прогноз кажется рискованным, ведь «Химки» при Черевченко одна из лучших команд чемпионата, а «Ротор» очень плохо играет дома. Но давайте разбираться. У «Химок» дисквалифицироавны сразы три игрока основы: опорник Трошечкин и два форварда Кухарчук и Конате. В РПЛ подмосковная команда не проигрывала с 1 ноября, сложно держать такую серию без длинной скамейки запасных. «Ротор» все еще в опасной близости от зоны вылета, и очки волгоградцам нужны, тогда как «Химки» себя уже чувствуют спокойно.



«Ростов» — «Сочи»



Прогноз: «Сочи» победит во втором тайме и обе забьют — коэффициент 19.



«Сочи» на кураже начал 2021 год: в Кубке выбили «Краснодар», в чемпионате красиво разнесли тульский «Арсенал» 4:0. Причем в последнем матче все голы сочинцы забили во втором тайме. Это тренерская команда Федотова, игроки четко знают, как им действовать, врываются в свободные зоны, замыкают дальнюю штангу. Есть классные исполнители стандартов Нобоа и Жоаозиньо, Заболотный снова забивает. «Ростов» в меньшинстве спасся в матче с «Зенитом», но остался перед этим туром без Осипенко и Байрамяна. Ранее команду покинул Еременко, так что ростовчанам будет тяжело. Один плюс — сходу начал забивать новый форвард Соу. Однако такой мощный «Сочи» команде Карпина вряд ли удастся остановить.



«Урал» — «Уфа»



Прогноз: «Урал» победит и тотал больше 2,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 15.



Команда только что встречались в Кубке России, и там была сильнее «Уфа» — 3:0. Такой разгром объясняется просто: екатеринбуржцы оставили многих лидеров в запасе после тяжелой игры с «Краснодаром» (2:2). Теперь пора брать реванш. И «Урал», и «Уфа» ставят на дисциплину, поэтому первые таймы у них часто заканчиваются со счетом 0:0 (иногда бывает и 1:1). Часто все решается во второй половине игры, и здесь мы уже ставим на хозяев. Плюс «Урал» аномально много играет вничью в этом сезоне (10 раз), пора уже и побеждать.



«Динамо» — «Тамбов»



Прогноз: «Динамо» выиграет со счетом 5:0 — коэффициент 15.



«Динамо» достался самый легкий соперник в туре. О бедах «Тамбова» сказано уже много. Команда собралась и начала тренироваться только перед самым рестартом сезона. Тамбовчане посопротивлялись с «Ротором» в первом тайме" и даже забили гол, но уже на второй тайм сил не хватило, отсюда итоговые 1:3. Бело-голубые, конечно, сильнее «Ротора» и сразу должны показать свой класс — тем более в первом домашнем матче в этом году. К тому же у «Динамо» много молодежи (Грулев, Тюкавин, Захарян), всем им захочется набить статистику в премьер-лиге. Так что разгром здесь весьма вероятен, остается только угадать со счетом.



«Спартак» — «Краснодар»



Прогноз: ничья 0:0 — коэффициент 12.