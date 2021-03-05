ЦСКА разгромит «Ахмат», «Зенит» проиграет в Казани: ставим на РПЛ с высокими коэффициентами
Большой риск — большая награда.
Большой риск — большая награда.
ЦСКА — «Ахмат»
Прогноз: ЦСКА победит со счетом 3:0 — коэффициент 13.
Удивительный факт: 10 из 10 последних матчей между этими командами завершились сухими победами, причем 9 из них одержал ЦСКА. Самый любимый счет армейцев во встречах с грозненцами 3:0, он встретился 4 раза, последняя такая победа была в августе 2020-го. Да,
В БК Winline вы можете получить фрибет 1000 рублей — без отыгрыша и депозита. Достаточно скачать приложение Winline и зарегистрироваться. Фрибет можно ставить на любое событие. Например, если вы поставите на точный счет 3:0 в матче ЦСКА — «Ахмат» и угадаете, то 1 000 рублей превратится в 13 000.
«Ротор» — «Химки»
Прогноз: «Ротор» победит и тотал больше 3,5 — коэффициент 11.
На первый взгляд, прогноз кажется рискованным, ведь «Химки» при Черевченко одна из лучших команд чемпионата, а «Ротор» очень плохо играет дома. Но давайте разбираться. У «Химок» дисквалифицироавны сразы три игрока основы: опорник Трошечкин и два форварда Кухарчук и Конате. В РПЛ подмосковная команда не проигрывала с 1 ноября, сложно держать такую серию без длинной скамейки запасных. «Ротор» все еще в опасной близости от зоны вылета, и очки волгоградцам нужны, тогда как «Химки» себя уже чувствуют спокойно.
«Ростов» — «Сочи»
Прогноз: «Сочи» победит во втором тайме и обе забьют — коэффициент 19.
«Сочи» на кураже начал 2021 год: в Кубке выбили «Краснодар», в чемпионате красиво разнесли тульский «Арсенал» 4:0. Причем в последнем матче все голы сочинцы забили во втором тайме. Это тренерская команда Федотова, игроки четко знают, как им действовать, врываются в свободные зоны, замыкают дальнюю штангу. Есть классные исполнители стандартов Нобоа и Жоаозиньо, Заболотный снова забивает. «Ростов» в меньшинстве спасся в матче с «Зенитом», но остался перед этим туром без Осипенко и Байрамяна. Ранее команду покинул Еременко, так что ростовчанам будет тяжело. Один плюс — сходу начал забивать новый форвард Соу. Однако такой мощный «Сочи» команде Карпина вряд ли удастся остановить.
«Урал» — «Уфа»
Прогноз: «Урал» победит и тотал больше 2,5, при этом в первом тайме будет ничья — коэффициент 15.
Команда только что встречались в Кубке России, и там была сильнее «Уфа» — 3:0. Такой разгром объясняется просто: екатеринбуржцы оставили многих лидеров в запасе после тяжелой игры с «Краснодаром» (2:2). Теперь пора брать реванш. И «Урал», и «Уфа» ставят на дисциплину, поэтому первые таймы у них часто заканчиваются со счетом 0:0 (иногда бывает и 1:1). Часто все решается во второй половине игры, и здесь мы уже ставим на хозяев. Плюс «Урал» аномально много играет вничью в этом сезоне (10 раз), пора уже и побеждать.
«Динамо» — «Тамбов»
Прогноз: «Динамо» выиграет со счетом 5:0 — коэффициент 15.
«Динамо» достался самый легкий соперник в туре. О бедах «Тамбова» сказано уже много. Команда собралась и начала тренироваться только перед самым рестартом сезона. Тамбовчане посопротивлялись с «Ротором» в первом тайме" и даже забили гол, но уже на второй тайм сил не хватило, отсюда итоговые 1:3.
«Спартак» — «Краснодар»
Прогноз: ничья 0:0 — коэффициент 12.
«Спартак» упустил шанс выйти на второе место, проиграв «Рубину». Тедеско опять намудрил со схемой, выпустив Промеса справа, плюс подвел Зобнин схвативший две желтые еще в первом тайме. После перерыва шансов спастись было очень мало. «Краснодар» тоже провалил начало второй части сезона. Три поражения и ничья в 4 матчах — совсем не тот результат, на который рассчитывали «быки». А тут еще выбыли все фланговые защитники, и основной форвард Берг. В общем, у обеих команд большие игровые проблемы, в такой ситуации ничья 0:0 — вполне реальный результат.
Скачав приложение Winline и зарегистрировавшись, вы получите фрибет в размере 1000 рублей, который вы можете поставить на любое событие. Если ставка в размере 1 000 рублей на точный счет 0:0 в матче «Спартак» — «Краснодар» сыграет, то выигрыш составит 12 000 рублей.
«Арсенал» Тула — «Локомотив»
Прогноз: «Арсенал» победит с разницей 2 — коэффициент 12.
«Локомотив» очень прагматично выступил в дерби с ЦСКА. Счет 2:0, казалось, говорит об убедительной победе, но на деле команде Николича сильно помогли голы в начале и конце первого тайма. После этого инициатива была на стороне армейцев, но даже при разнице ударов 3−14 железнодорожники довели матч до победы. «Арсенал» развалился в матче с «Сочи» пропустив три гола за 7 минут, теперь команде Парфенова надо реабилитироваться за это поражение. У «Локомотива» дисквалифицирован Николич, все еще нет Миранчука, Смолова и Зе Луиша — надо этим пользоваться. К тому же три последних матча туляки у москвичей дома выиграли, и два из них со счетом 2:0.
«Рубин» — «Зенит»
Прогноз: «Рубин» победит и обе забьют — коэффициент 10.
Злоключения «Зенита» продолжаются. За сенсационным вылетом из Кубка последовала ничья 2:2 с «Ростовом» (по сути, упущенная победа). Переболевшие зимой Дзюба, Барриос, Сантос еще не набрали форму, Азмун тоже не провел полноценные сборы. Без Малкома ставка в игре питерцев теперь делается на Вендела, но полноценным плеймейкером бразилец пока не стал. «Рубин» выиграл у «Спартака» в Москве впервые за 10 лет и теперь готов сотворить новую сенсацию. У Слуцкого есть суперсвязка Хвича — Деспотович, плюс казанцам удобно играть вторым номером. Будет не хватать Абильгора и Шатова, но и без «Рубин» может победить «Зенит» дома впервые за 8 лет.
Андрей Санталов