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17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола начнет новую победную серию: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

Нужен реванш за поражение в дерби.

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Источник: Reuters

«Манчестер Сити» все-таки прервал свою удивительную победную серию, она остановилась на 21 матче. Дерби с «Манчестер Юнайтед» с самого начала пошло не так: Жезус зачем-то свалил в своей штрафной Марсьяля, быстрый гол добавил нервозности «горожанам». Также совсем не пошла игра у де Брюйне, поэтому впереди опасных моментов почти не было. Еще интересно, что в последних трех матчах Гвардиола не выпускает в старте Фодена, и все три игры сложились очень тяжело для лидера АПЛ. Впрочем, отрыв от «МЮ» все равно велик (11 очков), так что болельщикам «Ман Сити» можно не переживать.

«Саутгемптон» наконец-то выиграл, до этого у «святых» была только одна победа в 9 матчах. Правда, обыграли они идущий 20-м «Шеффилд Юнайтед», так что о выходе из кризиса еще говорить рано. В этой встрече травму получил лучший бомбардир команды Ингз, интересно, может ли его заменить в этой роли Минамино арендованный у «Ливерпуля»? Пока у японца два гола в 5 матчах. «Саутгемптон» после 27 матчей занимает 14-е место в таблице, и тут уже приходится думать как бы не вылететь в чемпионшип — от 18-го места «святых» отделяет 7 очков.

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Гвардиола еще ни разу не проигрывал два домашних матча подряд в чемпионате за всю свою тренерскую карьеру, вряд ли такое случится сегодня. У хозяев много свежих игроков, так что жесткий график им не будет помехой, а вот игроки «Саутгемптона» могут не восстановиться толком после субботней игры. В любом случае шансы «горожан» тут выше, так что предлагаем поставить на сухую победу «Манчестер Сити» — БК «Марафон» дает на это событие 1,78. Все-таки команда Гвардиолы слишком хороша в обороне, чтобы пропускать в двух матчах подряд.

Также хорошо смотрится вариант по ударам в створ ворот: «тотал меньше 9» за 1,8 в БК 1Х Ставка. Соперники «Ман Сити» редко беспокоят Эдерсона больше 3 раз за игру, сами горожане, если ведут в счете, тоже не так часто попадают в створ. В первом круге «Манчестер Сити» выиграл 1:0, а по ударам в створ был как раз нужный нам тотал: 8 ударов на двоих.

Андрей Санталов

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