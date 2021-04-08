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12:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Шварц в гостях у лучшей команды ФНЛ: прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

Тут не всё так однозначно.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» разбомбило тонущую «Уфу» 4:0, решающую роль в матче вновь сыграла молодежь. Захарян, Тюкавин, Грулев показали, что поражения на чемпионате Европы не загнали их в депрессию. Эти футболисты и организовали большинство опасных моментов. Тюкавин и Захарян организовали по два гола, на счету Лесового — победный. Бело-голубые отлично смотрятся после зимнего перерыва, у них 5 побед, а единственное поражение — от набравшего мощный ход «Спартака».

«Крылья Советов» — лучшая команда ФНЛ в этом сезоне, самарцы стремятся вернуться в премьер-лигу, и шансы их очень высоки. После 34 матчей «Крылья» занимают первое место, оторвавшись на 6 очков от идущего третьим «Оренбурга». И у волжан еще матч в запасе. Главный игрок в команде Осинкина — форвард Сергеев, наколотивший 32 гола в 31 матче. «Крылья» тоже выиграли в выходные 4:0 (не повезло «Текстильщику»), хет-трик в этой встрече сделал как раз Сергеев. У самарцев в 2021 году стопроцентный результат: 9 матчей — 9 побед.

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Две команды РПЛ в этом Кубке России «Крылья Советов» уже выбили, пострадали «Ротор» и «Химки». «Динамо» прилетело в Самару без Захаряна, возможно, и еще кому-то из основы дадут отдых, все-таки игровая нагрузка этой весной большая. Самарцы сыграют при своих болельщиках, это станет важным фактором в их пользу. Букмекеры считают фаворитами «Динамо», такой расклад позволяет с выгодой взять двойной исход на хозяев (победу или ничью). В БК «Марафон» поставить на то, что «Крылья Советов» не проиграют в основное время, можно с коэффициентом 1,67.

Первые четвертьфинальные матчи Кубка России оправдали ожидания в плане интриги и борьбы. И желтых карточек там было достаточно, в матче «Ахмата» с «Уфой» — 6, в игре «Сочи» и «Локомотива» — 5. В Самаре сегодня судить встречу будет Любимов, в основном работающий на играх ФНЛ. Там у него довольно высокий средний показатель — 6,3 предупреждения за матч, от этого и предлагаем оттолкнуться. Второй вариант на эту встречу — тотал ЖК больше 5,5 за 1,84 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

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