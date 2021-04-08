Шварц в гостях у лучшей команды ФНЛ: прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо»
Тут не всё так однозначно.
Тут не всё так однозначно.
«Динамо» разбомбило тонущую «Уфу» 4:0, решающую роль в матче вновь сыграла молодежь. Захарян, Тюкавин, Грулев показали, что поражения на чемпионате Европы не загнали их в депрессию. Эти футболисты и организовали большинство опасных моментов. Тюкавин и Захарян организовали по два гола, на счету Лесового — победный.
«Крылья Советов» — лучшая команда ФНЛ в этом сезоне, самарцы стремятся вернуться в
Две команды РПЛ в этом Кубке России «Крылья Советов» уже выбили, пострадали «Ротор» и «Химки». «Динамо» прилетело в Самару без Захаряна, возможно, и еще
Первые четвертьфинальные матчи Кубка России оправдали ожидания в плане интриги и борьбы. И желтых карточек там было достаточно, в матче «Ахмата» с «Уфой» — 6, в игре «Сочи» и «Локомотива» — 5. В Самаре сегодня судить встречу будет Любимов, в основном работающий на играх ФНЛ. Там у него довольно высокий средний показатель — 6,3 предупреждения за матч, от этого и предлагаем оттолкнуться. Второй вариант на эту встречу — тотал ЖК больше 5,5 за 1,84 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов