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18:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлюченкова возьмет первый турнир «Большого шлема» в карьере: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Удивительно, но к 29 годам Павлюченкова впервые добралась до финала «Ролан Гаррос».

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Источник: AFP 2021

Российская теннисистка преодолела кризис, в который попала в последние годы, и начала добиваться результата. На Australian Open и последующих турнирах ее беспокоили карантин, травмы коленей, и после восстановления Анастасия заиграла совсем по-другому. В Мадриде на грунте, хоть это и не ее любимое покрытие, она дошла до полуфинала, а уже в Париже взяла реванш у Соболенко за то поражение. До этого Павлюченкова не выиграла ни один из 6 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». В этот раз в ¼ финала она могла встретиться с Сереной Уильямс, но та проиграла Рыбакиной. А уже с ней Анастасия справилась, дожав в третьем сете — 9:7. С Зиданшек в полуфинале тоже было непросто, но тут российская теннисистка не отдала ни сета.

25-летняя Крейчикова больше известна как парная теннисистка, в 2018-м она была первым номером рейтинга в этом разряде. Этот год стал для нее прорывным, чешка дошла финала в Дубае и впервые попала в топ-40 в одиночном разряде. Позже она выиграла одиночный турнир в Страсбуре (впервые в карьере). А в Париже успех сопутствовал Крейчиковой на всех фронтах. В паре с Синяковой она тоже дошла до финала, а в миксте до четвертьфинала. Для самой Барборы успех в одиночном турнире стал сюрпризом. Здесь она успела выбить 5-й номер посева Свитолину, восходящую звезду Гауфф и гречанку Саккари в полуфинале. Интересно, хватит ли ей сил на финал при таком количестве матчей.

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Уже известно, что Павлюченкова станет первой ракеткой России после этого турнира, но ее, конечно, влечет другая цель — первый титул турнира «Большого шлема». Психология сыграет здесь важнейшую роль, но опыт должен тут помочь Анастасии. Она уже рассказывала, что теперь высокие ожидания не так сильно давят на нее, как в молодости. Удивительно, что шансы чешской теннисистки рассматриваются чуть выше, все-таки усталость здесь может сказаться. БК «Марафон» дает на победу Павлюченковой коэффициент 2,11. Риск в ставках на исход всегда выше, поэтому можно также рассмотреть вариант с тоталом геймов больше 20,5 за 1,7 в БК «Париматч». Все-таки без борьбы тут никто не сдастся, возможно, будет обмен сетами.

Андрей Санталов

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