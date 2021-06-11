Павлюченкова возьмет первый турнир «Большого шлема» в карьере: прогноз на финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка преодолела кризис, в который попала в последние годы, и начала добиваться результата. На Australian Open и последующих турнирах ее беспокоили карантин, травмы коленей, и после восстановления Анастасия заиграла совсем по-другому. В Мадриде на грунте, хоть это и не ее любимое покрытие, она дошла до полуфинала, а уже в Париже взяла реванш у Соболенко за то поражение. До этого Павлюченкова не выиграла ни один из 6 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». В этот раз в ¼ финала она могла встретиться с Сереной Уильямс, но та проиграла Рыбакиной. А уже с ней Анастасия справилась, дожав в третьем сете — 9:7. С Зиданшек в полуфинале тоже было непросто, но тут российская теннисистка не отдала ни сета.



25-летняя Крейчикова больше известна как парная теннисистка, в 2018-м она была первым номером рейтинга в этом разряде. Этот год стал для нее прорывным, чешка дошла финала в Дубае и впервые попала в топ-40 в одиночном разряде. Позже она выиграла одиночный турнир в Страсбуре (впервые в карьере). А в Париже успех сопутствовал Крейчиковой на всех фронтах. В паре с Синяковой она тоже дошла до финала, а в миксте до четвертьфинала. Для самой Барборы успех в одиночном турнире стал сюрпризом. Здесь она успела выбить 5-й номер посева Свитолину, восходящую звезду Гауфф и гречанку Саккари в полуфинале. Интересно, хватит ли ей сил на финал при таком количестве матчей.