Павлюченкова возьмет первый турнир «Большого шлема» в карьере: прогноз на финал «Ролан Гаррос»
Удивительно, но к 29 годам Павлюченкова впервые добралась до финала «Ролан Гаррос».
Удивительно, но к 29 годам Павлюченкова впервые добралась до финала «Ролан Гаррос».
Российская теннисистка преодолела кризис, в который попала в последние годы, и начала добиваться результата. На Australian Open и последующих турнирах ее беспокоили карантин, травмы коленей, и после восстановления Анастасия заиграла совсем
25-летняя Крейчикова больше известна как парная теннисистка, в 2018-м она была первым номером рейтинга в этом разряде. Этот год стал для нее прорывным, чешка дошла финала в Дубае и впервые попала в топ-40 в одиночном разряде. Позже она выиграла одиночный турнир в Страсбуре (впервые в карьере). А в Париже успех сопутствовал Крейчиковой на всех фронтах. В паре с Синяковой она тоже дошла до финала, а в миксте до четвертьфинала. Для самой Барборы успех в одиночном турнире стал сюрпризом. Здесь она успела выбить 5-й номер посева Свитолину, восходящую звезду Гауфф и гречанку Саккари в полуфинале. Интересно, хватит ли ей сил на финал при таком количестве матчей.
Уже известно, что Павлюченкова станет первой ракеткой России после этого турнира, но ее, конечно, влечет другая цель — первый титул турнира «Большого шлема». Психология сыграет здесь важнейшую роль, но опыт должен тут помочь Анастасии. Она уже рассказывала, что теперь высокие ожидания не так сильно давят на нее, как в молодости. Удивительно, что шансы чешской теннисистки рассматриваются чуть выше,
Андрей Санталов