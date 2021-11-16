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13:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Голы будут: прогноз на матч Уэльс — Бельгия

У хозяев больше мотивации.

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Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон
Источник: AP 2021

Еще один матч отбора на ЧМ-2022, сохранивший интригу. Да, формально Уэльс уже обеспечил себе выход в стыковые матчи. Он либо займет второе место в своей группе, либо попадет туда как победитель группы в Лиге наций с высоким рейтингом. Но есть важный нюанс. Со второго места валлийцы могут попасть в число сеяных команд, а значит, играть дома и избежать встречи с Италией или Португалией.

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Пока Уэльс на три очка опережает в своей группе Чехию, но та сегодня встречается с Эстонией и с большой вероятностью одержит победу с нужной разницей. Сами валлийцы в хорошем настроении готовятся к матчу после разгрома Белоруссии (5:1). Бэйл в 100-м матче за сборную отметился голевой передачей, правда, сегодня ожидается, что он в лучшем случае выйдет только на замену.

Бельгия отлично прошла эту отборочную кампанию: 6 побед в 7 турах, единственная ничья была на выезде с Чехией. «Красные дьяволы» досрочно заняли первое место, поэтому тренер Мартинес не взял в Кардифф Лукаку, Эдена Азара, Куртуа и Тилеманса. При этом рулевой бельгийцев пытается настроить своих игроков, так, он напомнил о серии без поражений в отборочных турнирах при нем: у Бельгии 25 побед и 2 ничьи с августа 2016-го.

Считаем здесь тоже может сказаться фактор своего поля и турнирный настрой валлийцев. В БК Winline поставить на то, что Уэльс не проиграет, можно за 1,77. Еще один вариант на этот матч: обе забьют за 1,83 в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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