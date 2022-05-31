Джокович против Надаля: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Джокович уверенно дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос»: в 4 предыдущих матчах серб не отдал соперникам ни одного сета. В ⅛ финала первая номер мирового рейтинга расправился с 15-м сеяным Шварцманом — 6:1, 6:3, 6:3. Новак в отличной форме, ему удаются и мощные удары с задней линии, и укороченные. А на приеме он и раньше был одним из лучших, особенно, когда у соперника вторая подача. Джокович в Париже наколотил уже 31 эйс, у Надаля, для сравнения, таких подач на вылет всего 7.

Надаль потратил больше сил — в ⅛ финала упорное сопротивление Рафе оказал 9-сеяный Оже-Альяссим. Канадец взял у фаворита два сета и только в пятом Надаль дожал соперника — 6:3. Встреча длилась больше 4 часов, и это может сказаться на физическом состоянии испанца, если матч с Джоковичем затянется. Рафа, которому в пятницу исполнится 36, уже сказал, что перед турниром не рассчитывал, что зайдет так далеко. Очевидно, все дело в недавней травме ребра, из-за которой он недавно пропустил три турнира.

Это 59-я встреча между Джоковичем и Надалем, серб ведет 30−28. На грунте же явное преимущество у испанца: 19−8, в том числе 7−2 на «Ролан Гаррос». Рафа вообще только три раза проигрывал на этом турнире, правда, один из них случился в прошлом году. Новак был лучше как по игре, так и по «физике», в четвертом сете был разгром 6:2. Здесь серб тоже фаворит, у него еще нет титула «Большого шлема» в этом году, Надаль уже выиграл чемпионат Австралии. К тому же матч будет поздним по местному времени, это тоже на руку Новаку. На победу Джоковича с форой −4,5 по геймам БК «Бетсити» предлагает коэффициент 1,81. Матч при этом, скорее всего, затянется, на тотал геймов больше 35,5 можно поставить в БК Paribet за 1,72.