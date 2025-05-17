Прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо» 17 мая 2025 года: кто в РПЛ, а кто в стыки?

Плюсом для гостей является и отсутствие серьезных потерь в составе. «Сочи» же потерял одного из лучших бомбардиров команды и всего чемпионата Мелешина, который недавно перенес операцию на колене. Конечно, еще остался Крамарич и другие атакующие игроки. Но именно россиянин на пару со словенцем блистал в матче команд первого круга. На их счету по одному голу, Мелешину удалось сравнять счет в конце игры.