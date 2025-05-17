Прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо» 17 мая 2025 года: кто в РПЛ, а кто в стыки?

Чемпион Первой лиги уже известен, «Балтика» выиграла титул досрочно. А вот кто еще выйдет в РПЛ, решится в двух последних турах. В четверке претендентов возможны перестановки, на которые напрямую влияет встреча «Сочи» и «Торпедо».
Пока что шансы на РПЛ выше у «Торпедо». Москвичи идут на втором месте в чемпионате и имеют преимущество над «Сочи» в четыре очка. Южане располагаются на четвертой строчке и еще имеют возможность изменить ситуацию к лучшему. Или, наоборот, осложнить себе жизнь. И от «Торпедо», и от идущего на пятом месте «Урала» команду отделяют четыре очка.
Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — «Торпедо»
При всей мощи «Торпедо» букмекеры видят небольшим фаворитом хозяев поля. На победу «Сочи» можно поставить за 2,10, а выигрыш черно-белых оценивается в 4,00. Ничья стоит 3,10. Тотал больше 2.5 идет за 2,34, то есть много голов тут не ждут.
Прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо»
Вера в «Сочи» у экспертов возникает не на пустом месте. В последних матчах команда выдала серию из четырех матчей без поражений. В прошлом туре коллектив поделил очки с «Нефтехимиком», а перед этим выиграл трижды.
При этом «Сочи» играл в атаку и много забивал: тульский «Арсенал» пропустил пять голов, «Алания» — четыре. «Чайку» игроки «Сочи» огорчили дважды. В команде отличный подбор игроков по меркам Первой лиги. Бурмистров, Заика, Маслов, Литвинов, конечно же, Писарский — эти футболисты были не последними в высшей лиге страны.
С прямым выходом южан в РПЛ может не согласится команда Кононова. Игроки «Торпедо» так же находятся в отличной форме. В концовке чемпионата у черно-белых идентичные с «Сочи» показатели — три победы, ничья и поражение в 5 играх. К слову, «Чайке» на выезде «Торпедо» в отличии от сине-бело-голубых уступил, но зато обыграл «Балтику».
Команда не всегда играет эффектно, зато делает это эффективно. В последнее время в хорошей форме находятся Юшин и Гузман. Оба начали забивать в конце сезона (россиянин открыл счет голам за новый клуб, колумбиец отличился трижды). В случае необходимости хорошо исполняет стандарты и 11-метровые удары Чурич. У хорвата три гола весной, два из которых с «точки».
Плюсом для гостей является и отсутствие серьезных потерь в составе. «Сочи» же потерял одного из лучших бомбардиров команды и всего чемпионата Мелешина, который недавно перенес операцию на колене. Конечно, еще остался Крамарич и другие атакующие игроки. Но именно россиянин на пару со словенцем блистал в матче команд первого круга. На их счету по одному голу, Мелешину удалось сравнять счет в конце игры.
Атакующий потенциал в матче с принципиальным соперником выходит на первый план, поэтому отсутствие россиянина — бонус для «Торпедо». Но небольшое преимущество хозяева все же имеют: домашний стадион, хорошая атака и запредельная мотивация на концовку сезона. Наш прогноз: победа «Сочи» за 2,10 и обе забьют за 2,03.
Статистические тренды в играх «Сочи» и «Торпедо»
|«Сочи»
|«Торпедо»
|Имеет преимущество в личных встречах: 2 победы и одно поражение в 5 играх.
|Отличилось 8 раз в последних 5 турах.
|Не забил только один раз в последних 15 играх.
|4 победы в последних четырех играх на выезде.
Ставки на матч «Сочи» — «Торпедо» 17 мая 2025 года
Победа «Сочи» за 2,10.
Обе забьют за 2,03.