Прогноз на матч США — Мексика 7 июля 2025 года: в финале не будет места атакующей игре

Сборная США дошла до финала Золотого кубка КОНКАКАФ через результативные игры с Гватемалой, Коста-Рикой и Гаити. В решающем матче им предстоит сыграть с более серьезным оппонентом — Мексикой. Мало того, что коллектив Агирре проиграл лишь один из девяти последних матчей, так еще и стиль команды заключается в надежной игре у своих ворот. Получится ли у Почеттино забрать трофей в таких условиях, покажет игра.
Коэффициенты букмекеров на матч США — Мексика
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: коэффициент на победу Мексики в основное время составляет 2,38, на США — 3,60. Ничья оценивается в 3,10. Голов от игры ждут совсем немного — тотал меньше 2,5 стоит 1,52.
Прогноз на матч США — Мексика
Сборная США под руководством Почеттино дошла до финала турнира, хоть и выступает не основным составом. Кто-то самостоятельно отказался от выступления за команду, а некоторых отцепил сам тренер — так, например, произошло с нападающим «Милана» Пулишичем. Однако средних игроков пока хватает, чтобы показывать результат.
Сейчас у США — серия из пяти побед подряд. В этих матчах американцы показали себя достаточно результативно — в 4 из 5 последних игр забивали минимум два мяча. При этом аргентинский тренер имеет неплохой резерв и перед решающим матчем способен подстроить состав под соперника.
У мексиканцев состав по именам выглядит опаснее. Чего только стоит форвард Хименес из «Фулхэма», который забил решающий гол в предыдущем матче. Однако ставку тренер Агирре делает на оборону, которая выглядела безупречно в предыдущих стадиях — в 5 из 6 последних матчей команда не пропускает.
В финале опытные тренеры наверняка будут отталкиваться от надежности у своих ворот, а довольно низкий уровень исполнительского мастерства не позволит соперникам раз за разом вскрывать оборонительные построения. Остается ждать минимума голов и нервной развязки встречи. Наш прогноз: «обе забьют — нет» за 1,70. Также поставим на тотал меньше 1,5 — за 2,55.
Статистические тренды в играх США и Мексики
|США
|Мексика
|Не проигрывают 5 матчей подряд.
|Лишь 1 поражение в 9 последних играх.
|В 7 из 8 последних матчей проходил тотал больше 2,5.
|Не пропускала в 5 из 6 последних матчей.
Ставки на матч США — Мексика 7 июля 2025 года
«Обе забьют — нет» — 1,70.
Тотал меньше 1,5 — 2,55.