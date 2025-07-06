Прогноз на матч США — Мексика 7 июля 2025 года: в финале не будет места атакующей игре

Сборная США дошла до финала Золотого кубка КОНКАКАФ через результативные игры с Гватемалой, Коста-Рикой и Гаити. В решающем матче им предстоит сыграть с более серьезным оппонентом — Мексикой. Мало того, что коллектив Агирре проиграл лишь один из девяти последних матчей, так еще и стиль команды заключается в надежной игре у своих ворот. Получится ли у Почеттино забрать трофей в таких условиях, покажет игра.