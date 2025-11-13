Прогноз на матч Англия — Сербия 13 ноября 2025 года: еще одного разгрома не будет

Сборная Англии уже обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира, так что может спокойно готовиться к турниру. Сербия же спорит за вторую строчку в группе с Албанией и пока отстает от нее на одно очко.
Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Сербия
Для букмекеров все ясно в этой встрече, на победу Англии они предлагают коэффициент 1,29. Ничья стоит 6,00, победа Сербии — 12,5. Матч ожидается результативным, на тотал больше 2,5 можно поставить за 1,67. При этом голов от Сербии не особо ждут, ставка «обе забьют — нет» оценивается в 1,72.
Прогноз на матч Англия — Сербия
Осенью 2025-го сборная Англии сняла все вопросы по первому месту в группе K. В сентябре команда Тухеля разгромила в гостях Сербию 5:0, а в октябре с таким же счетом покуражилась в Латвии. Теперь после 6 матчей у англичан 18 очков и 18 забитых голов при нуле пропущенных. Главный бомбардир Кейн забил 6 голов, болше него в этой квалификации только у Депая (7) и Холанда (12). Тухель пока не решил главный вопрос — как уместить в стартовом составе всех звезд. Вернее, сейчас он отвечает так — в моей схеме на поле не могут одновременно выходить Кейн, Беллингем и Фоден. Это вызвало большой шум в британских медиа. Видимо, играть будет тот, кто на данный момент находится в лучшей форме.
Для Сербии этот отборочный цикл не принес ничего хорошего. Разгромное поражение дома от Англии и 0:1 от Албании привели к увольнению Стойковича. На ближайшие два матча команду возглавил Паунович, игравший почти 20 лет назад за «Рубин». Если Сербия сегодня проиграет, а Албания возьмет три очка с Андоррой, то для команды Пауновича второе место в группе будет недосягаемым. Поэтому главный тренер назвал этот матч «финал чемпионата мира». Главная потеря сербов — Митрович, бомбардир не сыграет из-за травмы. В нападении выйдет Влахович, который не так часто забивает в этом сезоне.
Нет сомнений, что Сербия покажет максимум по самоотдаче. А вот англичане могут недонастроиться на такой матч, да и разгромы они устраивают редко. Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,76 и победа Сербии по фолам с форой −3,5 за 1,95.
Статистические тренды в играх Англии и Сербии
|Англия
|Сербия
|4 победы в последних 5 матчах.
|Проиграла Англии 3 матча из 3.
|Тотал больше 2,5 прошел в 4 матчах из 5 последних.
|Победила по фолам в 5 последних матчах.
Ставки на матч Англия — Сербия 13 ноября 2025 года
Тотал меньше 3 за 1,76.
Победа Сербии по фолам с форой −3,5 за 1,95.