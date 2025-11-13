Прогноз на матч Англия — Сербия 13 ноября 2025 года: еще одного разгрома не будет

Осенью 2025-го сборная Англии сняла все вопросы по первому месту в группе K. В сентябре команда Тухеля разгромила в гостях Сербию 5:0, а в октябре с таким же счетом покуражилась в Латвии. Теперь после 6 матчей у англичан 18 очков и 18 забитых голов при нуле пропущенных. Главный бомбардир Кейн забил 6 голов, болше него в этой квалификации только у Депая (7) и Холанда (12). Тухель пока не решил главный вопрос — как уместить в стартовом составе всех звезд. Вернее, сейчас он отвечает так — в моей схеме на поле не могут одновременно выходить Кейн, Беллингем и Фоден. Это вызвало большой шум в британских медиа. Видимо, играть будет тот, кто на данный момент находится в лучшей форме.