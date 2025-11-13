Ричмонд
Прогноз на матч Англия — Сербия 13 ноября 2025 года: еще одного разгрома не будет

Сборная Англии принимает Сербию на «Уэмбли» в отборе на ЧМ-2026. Варианты для ставок на матч — в прогнозе от Спорт Mail.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Англии уже обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира, так что может спокойно готовиться к турниру. Сербия же спорит за вторую строчку в группе с Албанией и пока отстает от нее на одно очко.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Сербия

Для букмекеров все ясно в этой встрече, на победу Англии они предлагают коэффициент 1,29. Ничья стоит 6,00, победа Сербии — 12,5. Матч ожидается результативным, на тотал больше 2,5 можно поставить за 1,67. При этом голов от Сербии не особо ждут, ставка «обе забьют — нет» оценивается в 1,72.

Прогноз на матч Англия — Сербия

Осенью 2025-го сборная Англии сняла все вопросы по первому месту в группе K. В сентябре команда Тухеля разгромила в гостях Сербию 5:0, а в октябре с таким же счетом покуражилась в Латвии. Теперь после 6 матчей у англичан 18 очков и 18 забитых голов при нуле пропущенных. Главный бомбардир Кейн забил 6 голов, болше него в этой квалификации только у Депая (7) и Холанда (12). Тухель пока не решил главный вопрос — как уместить в стартовом составе всех звезд. Вернее, сейчас он отвечает так — в моей схеме на поле не могут одновременно выходить Кейн, Беллингем и Фоден. Это вызвало большой шум в британских медиа. Видимо, играть будет тот, кто на данный момент находится в лучшей форме.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа K, 13.11.2025, 22:45
Англия
-
Сербия
-

Для Сербии этот отборочный цикл не принес ничего хорошего. Разгромное поражение дома от Англии и 0:1 от Албании привели к увольнению Стойковича. На ближайшие два матча команду возглавил Паунович, игравший почти 20 лет назад за «Рубин». Если Сербия сегодня проиграет, а Албания возьмет три очка с Андоррой, то для команды Пауновича второе место в группе будет недосягаемым. Поэтому главный тренер назвал этот матч «финал чемпионата мира». Главная потеря сербов — Митрович, бомбардир не сыграет из-за травмы. В нападении выйдет Влахович, который не так часто забивает в этом сезоне.

Нет сомнений, что Сербия покажет максимум по самоотдаче. А вот англичане могут недонастроиться на такой матч, да и разгромы они устраивают редко. Наш прогноз: тотал меньше 3 за 1,76 и победа Сербии по фолам с форой −3,5 за 1,95.

Статистические тренды в играх Англии и Сербии

Англия
Сербия
4 победы в последних 5 матчах.
Проиграла Англии 3 матча из 3.
Тотал больше 2,5 прошел в 4 матчах из 5 последних.
Победила по фолам в 5 последних матчах.

Ставки на матч Англия — Сербия 13 ноября 2025 года

Тотал меньше 3 за 1,76.

Победа Сербии по фолам с форой −3,5 за 1,95.

