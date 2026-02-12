Вашингтон
МОК предлагал отстраненному украинцу компромисс

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия соглашения, предложенные украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу перед его дисквалификацией на Олимпиаде-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27-летний спортсмен был дисквалифицирован из-за нежелания соблюдать запрет на использование шлема с изображением погибших спортсменов, который нарушал Олимпийскую хартию. Также Гераскевич был лишен аккредитации, из-за чего ему придется покинуть Олимпийскую деревню.

«МОК был очень заинтересован в участии Гераскевича в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти наиболее уважительный способ к его желанию почтить память своих соотечественников-спортсменов, погибших на Украине. Суть этого случая не в самом послании, а в том, где он хотел его выразить.

Гераскевич мог демонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах. МОК также предложил ему возможность демонстрировать его сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону», — сказано в сообщении пресс-службы МОК.

Гераскевич является первым скелетонистом в истории Украины, кому удалось отобраться на Олимпийские игры. Олимпиада в Италии станет для него третьей по счету. В Пхенчхане-2018 он занял 12-е место, в Пекине-2022 — 18-е. На церемонии открытия Олимпиады-2026 Гераскевич был знаменосцем сборной Украины.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В скелетоне российские спортсмены не представлены.

