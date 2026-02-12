МОК предлагал отстраненному украинцу компромисс

«МОК был очень заинтересован в участии Гераскевича в соревнованиях. Именно поэтому МОК встретился с ним, чтобы найти наиболее уважительный способ к его желанию почтить память своих соотечественников-спортсменов, погибших на Украине. Суть этого случая не в самом послании, а в том, где он хотел его выразить.



Гераскевич мог демонстрировать свой шлем на всех тренировочных заездах. МОК также предложил ему возможность демонстрировать его сразу после соревнований при прохождении через смешанную зону», — сказано в сообщении пресс-службы МОК.