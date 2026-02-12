МОК: в мире 130 конфликтов, оснований выделять украинский нет

27-летний спортсмен был дисквалифицирован из-за нежелания соблюдать запрет на использование шлема с изображением погибших спортсменов, который нарушал Олимпийскую хартию. Также Гераскевич был лишен аккредитации, из-за чего ему пришлось покинуть Олимпийскую деревню.
«К сожалению, мы приняли это решение, но оно было принято после того, как он многократно отказался выполнять рекомендации к спортсменам МОК. Последняя встреча прошла в 7:30 утра, он встретился с президентом МОК Кирсти Ковентри и отказался пойти на компромиссы, которые мы ему предлагали. Мы очень хотели, чтобы он выступил, и посыл был бы настолько же мощным, и мы предоставили ему массу вариантов выразить скорбь. И дело не в посыле, а в месте, где он хотел это сделать. В течение одной минуты на соревнованиях мы попросили его этого не делать.
Есть и другие веские причины для такого решения. Согласно данным Международного комитета Красного Креста, в мире 130 конфликтов, и мы не можем позволить, чтобы во время соревнований спортсмены делали такие заявления», — сказал Адамс.
Гераскевич является первым скелетонистом в истории Украины, кому удалось отобраться на Олимпийские игры. Олимпиада в Италии станет для него третьей по счету. В Пхенчхане-2018 он занял 12-е место, в Пекине-2022 — 18-е. На церемонии открытия Олимпиады-2026 Гераскевич был знаменосцем сборной Украины.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В скелетоне российские спортсмены не представлены.