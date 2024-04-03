Шорты Мухаммеда Али с боя против Фрейзера выставлены на продажу
Шорты Мухаммеда Али с одного из легендарных поединков «Триллер в Маниле» против Джо Фрейзера выставили на продажу.
Шорты Мухаммеда Али с одного из легендарных поединков «Триллер в Маниле» против Джо Фрейзера выставили на продажу.
Аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу шорты в которых Али 1 октября 1975 года провел третий бой против Джо Фрейзера. Его назвали «Триллер в Маниле». В историю бокса поединок вошел как один из самых жестоких. Мохаммед Али победил в 14 раундовом противостоянии и защитил свой чемпионский титул. Событие получило статус «Бой года» по версии журнала The Ring.
Шорты планируют продать за $4−6 млн. Аукцион продлится до 12 апреля.
В 2022 году чемпионский пояс Али, который он завоевал в 1974 году, нокаутировав Джорджа Формана, ушел с молотка за $6,18 млн.
Мухаммед Али умер летом 2016 года на 75-м году жизни.