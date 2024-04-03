Шорты Мухаммеда Али с боя против Фрейзера выставлены на продажу

Аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу шорты в которых Али 1 октября 1975 года провел третий бой против Джо Фрейзера. Его назвали «Триллер в Маниле». В историю бокса поединок вошел как один из самых жестоких. Мохаммед Али победил в 14 раундовом противостоянии и защитил свой чемпионский титул. Событие получило статус «Бой года» по версии журнала The Ring.