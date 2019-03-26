Медведева сфотографировалась на фоне сакуры по примеру Загитовой
Японская классика.
Японская классика.
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новое фото в своем инстаграме — в нем спортсменка стоит на фоне сакуры.
Похожую фотографию днем ранее опубликовала Алина Загитова.
На чемпионате мира в Японии Медведева в третий раз в карьере выиграла медали. Российская фигуристка заняла третье место и добавила бронзовые медали к двум золотым на ЧМ-2016 и ЧМ-2017.
«Это был тяжелый сезон, и я рада, что он закончился. Бронза на чемпионате мира — приемлемый финал сезона для меня и нашей команды», — прокомментировала Медведева выступление на ЧМ в Японии.
Илья Андреев