Туктамышева прилетела в Японию (фото)
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прилетела в Японию, где в апреле пройдет командный чемпионат мира. Спортсменка порадовала своих болельщиков фотографией на фоне сакуры.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прилетела в Японию, где в апреле пройдет командный чемпионат мира. Спортсменка порадовала своих болельщиков фотографией на фоне сакуры.
«Всегда приятно возвращаться в Японию. Вдвойне приятно застать цветение сакуры — символ красоты и быстротечности времени. Еще более приятно узнать, что заключительный для меня старт сезона пройдет именно здесь», — написала Туктамышева в своем инстаграме.
Ранее фотографии на фоне сакуры сделали другие российские фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева, которые выступали на чемпионате мира в японском городе Сайтама.
Илья Андреев