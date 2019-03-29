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18:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Туктамышева прилетела в Японию (фото)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прилетела в Японию, где в апреле пройдет командный чемпионат мира. Спортсменка порадовала своих болельщиков фотографией на фоне сакуры.

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Источник: Reuters

«Всегда приятно возвращаться в Японию. Вдвойне приятно застать цветение сакуры — символ красоты и быстротечности времени. Еще более приятно узнать, что заключительный для меня старт сезона пройдет именно здесь», — написала Туктамышева в своем инстаграме.

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Ранее фотографии на фоне сакуры сделали другие российские фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева, которые выступали на чемпионате мира в японском городе Сайтама.

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Илья Андреев

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