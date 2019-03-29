Туктамышева прилетела в Японию (фото)

«Всегда приятно возвращаться в Японию. Вдвойне приятно застать цветение сакуры — символ красоты и быстротечности времени. Еще более приятно узнать, что заключительный для меня старт сезона пройдет именно здесь», — написала Туктамышева в своем инстаграме.