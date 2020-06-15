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17:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же». Туктамышева в необычном наряде (фото)

«Ни одного открытого сантиметра».

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила тем, кто считает, что у нее слишком откровенные наряды.

«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», — подписала фото спортсменка.

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Ранее стал знаменитым показательный номер Туктамышевой с раздеванием, когда она выходила в костюме стюардессы.

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Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, спортсменка планирует выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Илья Андреев

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