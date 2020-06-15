«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же». Туктамышева в необычном наряде (фото)
«Ни одного открытого сантиметра».
«Ни одного открытого сантиметра».
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила тем, кто считает, что у нее слишком откровенные наряды.
«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», — подписала фото спортсменка.
Ранее стал знаменитым показательный номер Туктамышевой с раздеванием, когда она выходила в костюме стюардессы.
Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, спортсменка планирует выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Илья Андреев