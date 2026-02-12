Роднина сравнила французов и американцев в танцах на льду на ОИ

Накануне Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон завоевали золото в танцах на льду (225,82 балла), обойдя представителей США Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса (224,39). Сизерон стал двукратным олимпийским чемпионом.
«Французы, как мне кажется, в первую очередь поразили пластикой, прочтением музыки и своей историей, которую они нам рассказали через технику скольжения и свои тела. А у американцев, на мой взгляд, идея была попроще. Можно создать что-то необыкновенное, а можно кататься под какую-то известную тему. Они тоже потрясающие фигуристы, но для меня они все же были попроще в прочтении.
Но до выставления оценок я не очень была уверена в победе Сизерона и Фурнье-Бодри. Потому что у них была маленькая зацепочка, из которой Гийом гениально выкрутился. Но то, как на это среагируют судьи, мы же никогда не знаем. Я думаю, что они честно все рассудили: одним отдали золото в командном турнире, а другим — в индивидуальных соревнованиях. В танцах мы все-таки больше внимания уделяем технике, но где-то огромное значение еще имеет и эмоциональное восприятие. А оно появляется только тогда, когда вас не раздражают ни техника, ни костюмы, ни скольжение, ни какие-то иные вещи — когда все вышло очень красиво», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».
Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс до Олимпиады завоевали золото в танцах на льду на трех чемпионатах мира подряд (2023, 2024, 2025).
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На соревнованиях в нейтральном статусе выступаю 13 российских спортсменов, в том числе фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.