Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина сравнила французов и американцев в танцах на льду на ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила выступление французского дуэта Лоранс Фурнье-Бодри и Гийома Сизерона на Олимпийских играх в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон завоевали золото в танцах на льду (225,82 балла), обойдя представителей США Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса (224,39). Сизерон стал двукратным олимпийским чемпионом.

«Французы, как мне кажется, в первую очередь поразили пластикой, прочтением музыки и своей историей, которую они нам рассказали через технику скольжения и свои тела. А у американцев, на мой взгляд, идея была попроще. Можно создать что-то необыкновенное, а можно кататься под какую-то известную тему. Они тоже потрясающие фигуристы, но для меня они все же были попроще в прочтении.

Но до выставления оценок я не очень была уверена в победе Сизерона и Фурнье-Бодри. Потому что у них была маленькая зацепочка, из которой Гийом гениально выкрутился. Но то, как на это среагируют судьи, мы же никогда не знаем. Я думаю, что они честно все рассудили: одним отдали золото в командном турнире, а другим — в индивидуальных соревнованиях. В танцах мы все-таки больше внимания уделяем технике, но где-то огромное значение еще имеет и эмоциональное восприятие. А оно появляется только тогда, когда вас не раздражают ни техника, ни костюмы, ни скольжение, ни какие-то иные вещи — когда все вышло очень красиво», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс до Олимпиады завоевали золото в танцах на льду на трех чемпионатах мира подряд (2023, 2024, 2025).

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На соревнованиях в нейтральном статусе выступаю 13 российских спортсменов, в том числе фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше