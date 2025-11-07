Технология, изменившая всё: история Nike Air Max и почему это лучший выбор для осени

С момента своего появления в 1987 году, линейка Nike Air Max произвела настоящую революцию в мире кроссовок. Все началось с идеи дизайнера Тинкера Хэтфилда сделать видимой воздушную подушку в подошве, что позволило бы каждому не только ощущать, но и видеть амортизацию. Эта смелая концепция, вдохновленная парижским центром Помпиду с его вынесенными наружу коммуникациями, навсегда изменила подход к дизайну спортивной обуви.