Технология, изменившая всё: история Nike Air Max и почему это лучший выбор для осени

Изначально технология Air, разработанная инженером NASA Фрэнком Руди, представляла собой скрытую в подошве полиуретановую емкость с воздухом для улучшения амортизации. Однако именно видимый «воздух» в модели Air Max 1 стал визитной карточкой серии и заложил основу для десятилетий инноваций и культовых моделей.
Почему Air Max — идеальный выбор для осени?
Осень — время переменчивой погоды, требующей от обуви не только стиля, но и практичности. Кроссовки линейки Air Max отлично справляются с этой задачей. Многие модели, особенно классические, такие как Air Max 90, обладают верхом из прочных материалов, включая кожу и текстиль, что обеспечивает защиту от ветра и влаги.
Высокая подошва с массивной воздушной подушкой не только гарантирует комфорт и амортизацию при ходьбе по опавшей листве и городским улицам, но и создает дополнительный барьер между стопой и холодной землей. Кроме того, разнообразие моделей позволяет подобрать пару под любой осенний образ, от спортивного до более сдержанного.
Главные новинки этой осени уже доступны!
Мы подобрали для вас лучшие модели Air Max, которые идеально впишутся в ваш осенний гардероб.
Используйте промокод OSEN15 для скидки 15% на все модели!
Эта версия культовых Air Max 90 создана для самых суровых осенних условий. Благодаря мембране Gore-Tex ваши ноги останутся сухими в дождливую погоду. Сочетание кожи и прочного текстиля в осенних оттенках «Cargo Khaki» и черного делает эту пару универсальной и долговечной.
Новейшее поколение технологии Air представлено в футуристичной модели Air Max Dn. Система Dynamic Air с четырьмя трубками в воздушном блоке обеспечивает непревзойденный комфорт и плавность шага. Расцветка 'All Night' с черной основой и яркими акцентами добавит динамики в любой осенний образ.
Еще одна яркая вариация новой модели Dn. Сочетание черного цвета с неоново-зелеными деталями 'Green Strike' создает смелый и современный образ. Эта пара идеально подойдет для тех, кто не боится выделяться из толпы, сохраняя при этом высокий уровень комфорта благодаря инновационной системе амортизации.
Обновленная версия классической модели Air Max Plus, выпущенной в 1998 году, получила название Drift. Она отличается более массивным и агрессивным дизайном с накладками из TPU, напоминающими пламя. Расцветка 'Phantom Cacao Wow' в бежево-коричневых тонах идеально сочетается с осенней палитрой, а прочные материалы верха подойдут для переменчивой погоды.
Легендарная модель, вдохновленная японскими скоростными поездами. Расцветка 'Silver Bullet' стала культовой и узнаваемой во всем мире. Верх из сочетания сетки и синтетических материалов обеспечивает легкость, а светоотражающие элементы сделают вас заметнее в темное время суток. Полноразмерная видимая вставка Air Max гарантирует отличную амортизацию на протяжении всего дня.
