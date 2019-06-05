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17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

«Только Чалов меня обыграл». Дзюба встал в ворота на тренировке сборной

Артем Шмейхель снова с нами.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Зенита» Артем Дзюба устроил дуэль с игроками сборной России после тренировки в Новогорске. Нападающий отбивал удары из-за пределов штрафной и с 11-метровой отметки. Если футболисты не забивали, то должны были сделать кувырок.

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«В сборную вратарь подъехал», — подписал пост в инстаграме об этой дуэли Дзюба.

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В конкурсе пенальтистов Федор Чалов из ЦСКА победил Алексея Миранчука из «Локомотива».

«Только Чалов меня обыграл», — признался сам Дзюба.

Ранее Дзюба выигрывал конкурсы пенальтистов у вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева и у президента «Зенита» Александра Медведева.

Полную версию сюжета от РФС ТВ вы можете посмотреть здесь.

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Андрей Санталов

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