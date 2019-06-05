«Только Чалов меня обыграл». Дзюба встал в ворота на тренировке сборной
Артем Шмейхель снова с нами.
Артем Шмейхель снова с нами.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба устроил дуэль с игроками сборной России после тренировки в Новогорске. Нападающий отбивал удары
«В сборную вратарь подъехал», — подписал пост в инстаграме об этой дуэли Дзюба.
В конкурсе пенальтистов Федор Чалов из ЦСКА победил Алексея Миранчука из «Локомотива».
«Только Чалов меня обыграл», — признался сам Дзюба.
Ранее Дзюба выигрывал конкурсы пенальтистов у вратаря «Зенита» и сборной России Андрея Лунева и у президента «Зенита» Александра Медведева.
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Андрей Санталов