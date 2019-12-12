Вратарь забил гол в юношеской Лиге чемпионов (видео)
Когда футбол дарит счастье.
Когда футбол дарит счастье.
Матч между «Брюгге» и «Реалом» в юношеской Лиге чемпионов развивался драматично. Бельгийской команде нужна была ничья, чтобы гарантировать выход в
В итоге все решилось на 95-й минуте. «Брюгге» подавал угловой, на который пришел и вратарь Сен Ламменс. 17-летний голкипер первым добрался до мяча и отправил его в ворота головой.
В параллельном матче юношеская команда «Галатасарая» уступила «ПСЖ» 0:1, поэтому гол Ламменса формально ничего не решил, но судя по эмоциям вратаря и его команды этот момент он запомнит надолго.
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Андрей Санталов