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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь забил гол в юношеской Лиге чемпионов (видео)

Когда футбол дарит счастье.

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Источник: Reuters

Матч между «Брюгге» и «Реалом» в юношеской Лиге чемпионов развивался драматично. Бельгийской команде нужна была ничья, чтобы гарантировать выход в плей-офф со второго места в группе, но она сначала уступала 0:1, затем 1:2 по ходу встречи. При таком раскладе второе место в группе мо занять уже «Галатасарай».

В итоге все решилось на 95-й минуте. «Брюгге» подавал угловой, на который пришел и вратарь Сен Ламменс. 17-летний голкипер первым добрался до мяча и отправил его в ворота головой.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче юношеская команда «Галатасарая» уступила «ПСЖ» 0:1, поэтому гол Ламменса формально ничего не решил, но судя по эмоциям вратаря и его команды этот момент он запомнит надолго.

В плей-офф вышли «Реал» (13 очков) и «Брюгге» (10 очков), «ПСЖ» стал третьим (6 очков) в группе А, а «Галатасарай» — четвертым (6 очков).

Андрей Санталов

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