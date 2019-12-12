Вратарь забил гол в юношеской Лиге чемпионов (видео)

Матч между «Брюгге» и «Реалом» в юношеской Лиге чемпионов развивался драматично. Бельгийской команде нужна была ничья, чтобы гарантировать выход в плей-офф со второго места в группе, но она сначала уступала 0:1, затем 1:2 по ходу встречи. При таком раскладе второе место в группе мо занять уже «Галатасарай».



В итоге все решилось на 95-й минуте. «Брюгге» подавал угловой, на который пришел и вратарь Сен Ламменс. 17-летний голкипер первым добрался до мяча и отправил его в ворота головой.