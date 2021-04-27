Матч, где голов лучше не ждать: анонс полуфинала ЛЧ «Реал» — «Челси»

Клубы, хотевшие создать Суперлигу, сошлись в полуфинале Лиги чемпионов. Интересно, что это вообще первая встреча «Реала» и «Челси» в ЛЧ. Мадридцы подходят к ней не в лучшем состоянии. Королевский клуб за неделю одолел «Ливерпуль» и «Барселону», дальше бензин закончился, захватить лидерство в чемпионате Испании не получилось. Кроос пропустил несколько матчей из-за усталости, Зидан также давал отдохнуть Модричу и Бензема. Все-таки короткая скамейка «Реала» сказывается, команде не хватает Рамоса, Менди и Вальверде. Есть и хорошие новости, против «Бетиса» на 15 минут вышел Азар, теперь он может сыграть и против бывшего клуба. Вернулся в центр защиты и Варан. «Челси» снова как машина, штампует матчи на ноль (10 сухих игр из 14 при Тухеле), и это большая заслуга немецкого тренера. Недавно он даже впервые обыграл Гвардиолу, «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии практически ничего не создал у чужих ворот. Лондонцы продолжаются бороться за два трофея в этом сезоне, 4-е место в таблице АПЛ они тоже вряд ли отдадут. Единственная претензия к Тухелю — его игроки мало забивают. У трио форвардов Вернер — Жиру — Абрахам всего два гола (!) за два последних месяца. Выручают обычно Маунт, Зиеш и Пулишич. Потеря перед полуфиналом ЛЧ у «Челси» одна, но серьезная: травма у важного игрока центра поля Ковачича.

Для «Реала» это рекордный 14-й полуфинал ЛЧ. По ситуации в группе, после двух поражений «Шахтеру» перспективы мадридцев выглядели очень сомнительно, но опытные игроки «сливочных» вовремя собрались. В плей-офф благодаря умным ходам Зидана «Реал» справился с «Аталантой» и «Ливерпулем». «Челси» в 8-й раз дошел до этой стадии главного еврокубка, ни один другой клуб из Англии не попадал сюда чаще команды Абрамовича. Любопытно, что перед началом турнира шансы лондонцев выиграть ЛЧ оценивались всего в 2%. Сейчас они выросли до 15%, «Челси» из всей четверки полуфиналистов продолжает оставаться аутсайдером.



Статистика «Челси» при Тухеле еще больше впечатляет в выездных матчах: в 10 играх 8 побед и 2 ничьи. Немецкий тренер известен своим гибким подходом, против «Реала» он может сыграть без чистых нападающих. Вернер, Маунт и Хавертц могут забегать за спины защитников из глубины. Сзади же всё уже схвачено. «Реал», впрочем, тоже не первый год уже хорош в защите, теперь оборона справляется даже без Рамоса. А на последней линии, если что, ошибки исправит Куртуа. Всё это прямым текстом говорит нам о том, что много голов мы сегодня не увидим. БК Winline предлагает на тотал меньше 2 коэффициент 2,08.



Андрей Санталов