Матч, где голов лучше не ждать: анонс полуфинала ЛЧ «Реал» — «Челси»
Дуэль Зидана и Тухеля.
Дуэль Зидана и Тухеля.
Клубы, хотевшие создать Суперлигу, сошлись в полуфинале Лиги чемпионов. Интересно, что это вообще первая встреча «Реала» и «Челси» в ЛЧ. Мадридцы подходят к ней не в лучшем состоянии. Королевский клуб за неделю одолел «Ливерпуль» и «Барселону», дальше бензин закончился, захватить лидерство в чемпионате Испании не получилось. Кроос пропустил несколько матчей
«Челси» снова как машина, штампует матчи на ноль (10 сухих игр из 14 при Тухеле), и это большая заслуга немецкого тренера. Недавно он даже впервые обыграл Гвардиолу, «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии практически ничего не создал у чужих ворот. Лондонцы продолжаются бороться за два трофея в этом сезоне, 4-е место в таблице АПЛ они тоже вряд ли отдадут. Единственная претензия к Тухелю — его игроки мало забивают. У трио форвардов Вернер — Жиру — Абрахам всего два гола (!) за два последних месяца. Выручают обычно Маунт, Зиеш и Пулишич. Потеря перед полуфиналом ЛЧ у «Челси» одна, но серьезная: травма у важного игрока центра поля Ковачича.
Для «Реала» это рекордный 14-й полуфинал ЛЧ. По ситуации в группе, после двух поражений «Шахтеру» перспективы мадридцев выглядели очень сомнительно, но опытные игроки «сливочных» вовремя собрались. В
Статистика «Челси» при Тухеле еще больше впечатляет в выездных матчах: в 10 играх 8 побед и 2 ничьи. Немецкий тренер известен своим гибким подходом, против «Реала» он может сыграть без чистых нападающих. Вернер, Маунт и Хавертц могут забегать за спины защитников из глубины. Сзади же всё уже схвачено. «Реал», впрочем, тоже не первый год уже хорош в защите, теперь оборона справляется даже без Рамоса. А на последней линии, если что, ошибки исправит Куртуа. Всё это прямым текстом говорит нам о том, что много голов мы сегодня не увидим. БК Winline предлагает на тотал меньше 2 коэффициент 2,08.
Андрей Санталов