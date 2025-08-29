Клуб Чалова и Оздоева сыграет с «Бетисом» и «Лионом» в Лиге Европы

Все 36 клубов будут выступать в единой группе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.
Греческий ПАОК, в составе которого играют россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, сыграет с испанскими «Бетисом» и «Сельтой», французскими «Лиллем» и «Лионом», израильским «Маккаби» (Тель-Авив), швейцарским «Янг Бойз», болгарским «Лудогорцем» и норвежским «Бранном».
Чемпион Сербии «Црвена Звезда» с россиянином Егором Пруцевым встретится с «Лиллем», португальскими «Порту» и «Брагой», шотландским «Селтиком», румынским ФКСБ, австрийским «Штурмом», «Сельтой» и шведским «Мальме».
Восемь лучших команд выйдут напрямую в ⅛ финала, а занявшие с 9-го по 24-е место участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.
Финал Лиги Европы пройдет 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.
В прошлом сезоне победителем турнира стал «Тоттенхэм», обыгравший в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.