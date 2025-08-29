Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.60
П2
3.10
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.30
П2
2.82
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.26
П2
3.65
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.38
П2
3.04
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.41
X
4.00
П2
1.62
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.93
П2
4.30
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.97
П2
3.66

Клуб Чалова и Оздоева сыграет с «Бетисом» и «Лионом» в Лиге Европы

В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги Европы УЕФА, который второй сезон подряд пройдет в обновленном формате с участием 36 команд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Все 36 клубов будут выступать в единой группе: они проведут по восемь матчей против разных команд — по четыре дома и в гостях.

Греческий ПАОК, в составе которого играют россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, сыграет с испанскими «Бетисом» и «Сельтой», французскими «Лиллем» и «Лионом», израильским «Маккаби» (Тель-Авив), швейцарским «Янг Бойз», болгарским «Лудогорцем» и норвежским «Бранном».

Чемпион Сербии «Црвена Звезда» с россиянином Егором Пруцевым встретится с «Лиллем», португальскими «Порту» и «Брагой», шотландским «Селтиком», румынским ФКСБ, австрийским «Штурмом», «Сельтой» и шведским «Мальме».

Восемь лучших команд выйдут напрямую в ⅛ финала, а занявшие с 9-го по 24-е место участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Финал Лиги Европы пройдет 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.

В прошлом сезоне победителем турнира стал «Тоттенхэм», обыгравший в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.