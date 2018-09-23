Футболисты «Нью-Йорк Ред Булл» сыграют в бутсах, дизайн которых придумали дети, больные раком

Футболисты «Нью-Йорк Ред Булл» сыграют сегодня в необычных бутсах. На обувь игроков нанесли рисунки, которые придумали дети, больные раком, и их семьи.

Дети из Нью-Йорка и Нью-Джерси побывали на клубной базе «Ред Буллс» еще летом. Там они вместе с каждым игроком придумывали идеи для рисунков. Потом эти изображения нанес на бутсы художница из Нью-Йорка Джесси Кавана, работающая с «Бруклин Нетс».