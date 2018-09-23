Футболисты «Нью-Йорк Ред Булл» сыграют в бутсах, дизайн которых придумали дети, больные раком
МЛС в сентябре проводит кампанию, привлекающую внимание к детям, больным раком, клубы лиги придумывают различные акции вместе с такими пациентами.
МЛС в сентябре проводит кампанию, привлекающую внимание к детям, больным раком, клубы лиги придумывают различные акции вместе с такими пациентами.
Футболисты «Нью-Йорк Ред Булл» сыграют сегодня в необычных бутсах. На обувь игроков нанесли рисунки, которые придумали дети, больные раком, и их семьи.
Дети из