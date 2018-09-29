Вратарь «Леганеса»: Ни один игрок «Барселоны» не поздравил нас

«Это плохое поведение, на которое, похоже, не обратили внимания. У нас скромная команда, но мне нравится, когда люди, которые обычно побеждают, проигрывают и поздравляют тебя. И ни один из футболистов “Барселоны” не сделал этого. Считаю, что это плохо», — цитирует Куэльяра Sport.es.