Вьери: Сейчас форвардам достаточно иметь хороший инстаграм, больше не надо забивать 30 голов

«Сейчас, чтобы считаться форвардом, достаточно иметь хороший инстаграм. Больше не надо забивать 30 голов. Не надо забивать каждое воскресенье. Раньше, если ты не забил, то запираешься дома, на следующий день пересматриваешь свои ошибки и работаешь над ними.



Теперь такого нет. Мое поколение было больно футболом. Особенно нападающие. Нам было плохо без голов», — цитирует Вьери The Daily Mail.



Вьери забил 236 голов в 476 матчах в клубной карьере и отличился 23 раза в 49 играх за сборную Италии.



Андрей Санталов