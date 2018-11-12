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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Баварии» запустил журнал имени себя

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг запустил журнал о себе.

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Источник: AFP 2018

Глянцевый журнал называется BOA. Первый номер издания еще не вышел, но уже готов. Об этом футболист сообщил в своем инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписаться на издание могут только жители Германии, Швейцарии и Австрии.

«Первый раз бывает много раз. Первый матч. Первый гол. Первый раз стал отцом. Первый раз выиграл чемпионат мира. Все эти моменты мои. Но я бы никогда не преуспел без команды, которая меня окружает. Моя команда, моя семья, мои друзья. Чем разнообразнее и ярче твоя команда — тем больше силы и идей у тебя. Это касается и моей страны, и моего журнала, — цитирует Боатенга официальный сайт издания. — Журнал для незашоренных и храбрых. Для тех, кто как я любит спорт, музыку, стиль, жизнь и свою команду. В каждом номере будут люди из клуба BOA: люди, которые вдохновляют и которым есть, что сказать».

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