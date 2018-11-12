Футболист «Баварии» запустил журнал имени себя

«Первый раз бывает много раз. Первый матч. Первый гол. Первый раз стал отцом. Первый раз выиграл чемпионат мира. Все эти моменты мои. Но я бы никогда не преуспел без команды, которая меня окружает. Моя команда, моя семья, мои друзья. Чем разнообразнее и ярче твоя команда — тем больше силы и идей у тебя. Это касается и моей страны, и моего журнала, — цитирует Боатенга официальный сайт издания. — Журнал для незашоренных и храбрых. Для тех, кто как я любит спорт, музыку, стиль, жизнь и свою команду. В каждом номере будут люди из клуба BOA: люди, которые вдохновляют и которым есть, что сказать».