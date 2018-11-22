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16:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Революция в футболе. Мотта предложил играть по схеме 2−7−2

Вратарь будет выходить в полузащиту.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ» Тиаго Мотта предложил играть по новой суператакующей схеме.

Итальянец, тренирующий молодежку «ПСЖ» (U-19), дал интервью Gazzetta dello Sport, где рассказал о своих идеях.

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«Мой план в том, чтобы играть с акцентом на атаку. Хочу, чтобы команда контролировала ход матча, высоко прессинговала, много двигалась с мячом и без мяча.

Хочу, чтобы у игрока с мячом всегда было 3−4 решения и два партнера рядом, готовых помочь. Не люблю называть схемы, потому что они могут ввести в заблуждение. Можно играть в суператакующий футбол при 5−3−2 и в оборонительный при 4−3−3.

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Все зависит от качеств игроков. У меня недавно два крайних защитника заканчивали матч как нападающие. Но это не значит, что мне не нравятся такие футболисты, как Самуэль или Кьеллини — прирожденные защитники.

Голкипер для меня — один из 7 полузащитников. Считаю, что форвард — это первый защитник, а вратарь — это первый нападающий. Голкипер первым начинает атаку, а форварды первыми начинают прессинговать, чтобы отобрать мяч", — рассказал Мотта.

Андрей Санталов

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