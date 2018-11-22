Революция в футболе. Мотта предложил играть по схеме 2−7−2
Вратарь будет выходить в полузащиту.
Вратарь будет выходить в полузащиту.
Бывший игрок «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ» Тиаго Мотта предложил играть по новой суператакующей схеме.
Итальянец, тренирующий молодежку «ПСЖ» (U-19), дал интервью Gazzetta dello Sport, где рассказал о своих идеях.
«Мой план в том, чтобы играть с акцентом на атаку. Хочу, чтобы команда контролировала ход матча, высоко прессинговала, много двигалась с мячом и без мяча.
Хочу, чтобы у игрока с мячом всегда было 3−4 решения и два партнера рядом, готовых помочь. Не люблю называть схемы, потому что они могут ввести в заблуждение. Можно играть в суператакующий футбол при 5−3−2 и в оборонительный при 4−3−3.
Все зависит от качеств игроков. У меня недавно два крайних защитника заканчивали матч как нападающие. Но это не значит, что мне не нравятся такие футболисты, как Самуэль или Кьеллини — прирожденные защитники.
Голкипер для меня — один из 7 полузащитников. Считаю, что форвард — это первый защитник, а вратарь — это первый нападающий. Голкипер первым начинает атаку, а форварды первыми начинают прессинговать, чтобы отобрать мяч", — рассказал Мотта.
Андрей Санталов