Революция в футболе. Мотта предложил играть по схеме 2−7−2

Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ» Тиаго Мотта предложил играть по новой суператакующей схеме.



Итальянец, тренирующий молодежку «ПСЖ» (U-19), дал интервью Gazzetta dello Sport, где рассказал о своих идеях.

«Мой план в том, чтобы играть с акцентом на атаку. Хочу, чтобы команда контролировала ход матча, высоко прессинговала, много двигалась с мячом и без мяча.



Хочу, чтобы у игрока с мячом всегда было 3−4 решения и два партнера рядом, готовых помочь. Не люблю называть схемы, потому что они могут ввести в заблуждение. Можно играть в суператакующий футбол при 5−3−2 и в оборонительный при 4−3−3.