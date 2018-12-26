Шведский АИК продает ДНК своего бывшего капитана
Необычное предложение на Рождество.
Необычное предложение на Рождество.
Чемпион Швеции АИК предложил необычный товар своим болельщикам на Рождество. За 3499 крон (26700 рублей) можно купить ДНК
Легенда АИК был вынужден завершить карьеру в 38 лет в феврале этого года
Проба с ДНК игрока хранится 500 лет.
«Это как “Парк Юрского периода”! Возможно, через 500 лет будет много маленьких Юханссонов», — сказал сам футболист в разговоре с BBC.
Юханссон сообщил, что технически из этой ДНК можно было сделать клона, но одна из частей молекулы удалена.
«Это я, но не на 100%, а на 99. 1% очень важен для меня и моей безопасности, он защищает мой копирайт. Например, нельзя подбросить мою ДНК на место преступления и сказать, что там был я — полного совпадения не будет», — сказал Юханссон.
Все началось со знакомства Юханссона с компанией DNAMQ, которую основали бывший игрок АИК и «Челси» Магнус Хедман и доктор Роберт Гласс. Затем
«Можно получить игровую футболку с ДНК человека — но она смоется при первой же стирке. А в таком виде ДНК может храниться 500 лет.
Моя жена спокойно отреагировала на это. У нас трое детей, так что с ДНК все в порядке», — рассказал Юханссон.
Андрей Санталов