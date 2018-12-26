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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Шведский АИК продает ДНК своего бывшего капитана

Необычное предложение на Рождество.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпион Швеции АИК предложил необычный товар своим болельщикам на Рождество. За 3499 крон (26700 рублей) можно купить ДНК экс-капитана команды Нильса-Эрика Юханссона.

Легенда АИК был вынужден завершить карьеру в 38 лет в феврале этого года из-за проблем с сердцем.

Проба с ДНК игрока хранится 500 лет.

«Это как “Парк Юрского периода”! Возможно, через 500 лет будет много маленьких Юханссонов», — сказал сам футболист в разговоре с BBC.

Юханссон сообщил, что технически из этой ДНК можно было сделать клона, но одна из частей молекулы удалена.

«Это я, но не на 100%, а на 99. 1% очень важен для меня и моей безопасности, он защищает мой копирайт. Например, нельзя подбросить мою ДНК на место преступления и сказать, что там был я — полного совпадения не будет», — сказал Юханссон.

Все началось со знакомства Юханссона с компанией DNAMQ, которую основали бывший игрок АИК и «Челси» Магнус Хедман и доктор Роберт Гласс. Затем Нильс-Эрик побывал в швейцарской лаборатории Гласса, где у него взяли мазок изо рта, чтобы потом в кристаллизованном виде выпускать его ДНК.

«Можно получить игровую футболку с ДНК человека — но она смоется при первой же стирке. А в таком виде ДНК может храниться 500 лет.

Моя жена спокойно отреагировала на это. У нас трое детей, так что с ДНК все в порядке», — рассказал Юханссон.

Андрей Санталов

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