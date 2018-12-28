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13:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» набрала в 2018 году на 11 очков больше «Реала»

А лучшая защита в Ла Лиге — у «Атлетико».

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Источник: Reuters

Испанская Marca посчитала, для кого из испанских клубов календарный 2018 год сложился лучше.

С 1 января 2018-го по конец декабря 2018-го «Барселона» набрала 85 очков, забив при этом 101 гол и пропустив 40. Это лучший результат в Ла Лиге: гипотетическое второе место в этой таблице принадлежит «Атлетико» (77 очков), третье — «Реалу» (74 очка).

При этом лучшая защита в Испании у команды Диего Симеоне (забито 58 голов, пропущено — 26). «Реал» забил в 2018-м 88 мячей и пропустил 49.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неожиданного результата в этом году добился «Алавес». Команда набрала 60 очко — так же, как и «Валенсия», и на одно очко меньше «Севильи».

Худшим клубом года стал «Атлетик» — 36 очков.

Андрей Санталов

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