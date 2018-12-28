«Барселона» набрала в 2018 году на 11 очков больше «Реала»

Испанская Marca посчитала, для кого из испанских клубов календарный 2018 год сложился лучше.



С 1 января 2018-го по конец декабря 2018-го «Барселона» набрала 85 очков, забив при этом 101 гол и пропустив 40. Это лучший результат в Ла Лиге: гипотетическое второе место в этой таблице принадлежит «Атлетико» (77 очков), третье — «Реалу» (74 очка).



При этом лучшая защита в Испании у команды Диего Симеоне (забито 58 голов, пропущено — 26). «Реал» забил в 2018-м 88 мячей и пропустил 49.