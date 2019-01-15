«Шейх Пьянич и шейх Дибала». Игроки «Ювентуса» прилетели в Саудовскую Аравию

16 января «Ювентус» и «Милан» разыграют Суперкубок Италии в Саудовской Аравии. Игроки обеих команд уже приелтели в страну, некоторые из них оделись в соответствии с местными обычаями.



Миралем Пьянич и Пауло Дибала пришли на встречу со спонсорами матча в образе шейхов.