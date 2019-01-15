«Шейх Пьянич и шейх Дибала». Игроки «Ювентуса» прилетели в Саудовскую Аравию
На матч за Суперкубок Италии.
На матч за Суперкубок Италии.
16 января «Ювентус» и «Милан» разыграют Суперкубок Италии в Саудовской Аравии. Игроки обеих команд уже приелтели в страну, некоторые из них оделись в соответствии с местными обычаями.
Миралем Пьянич и Пауло Дибала пришли на встречу со спонсорами матча в образе шейхов.
Выбор места проведения Суперкубка Италии ранее критиковался в СМИ. Этот матч в Саудовской Аравии женщины могут посетить только в компании с мужчиной. Некоторые секторы стадиона в Джедде доступны только для мужчин.
Андрей Санталов