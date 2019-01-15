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13:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Шейх Пьянич и шейх Дибала». Игроки «Ювентуса» прилетели в Саудовскую Аравию

На матч за Суперкубок Италии.

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Источник: Reuters

16 января «Ювентус» и «Милан» разыграют Суперкубок Италии в Саудовской Аравии. Игроки обеих команд уже приелтели в страну, некоторые из них оделись в соответствии с местными обычаями.

Миралем Пьянич и Пауло Дибала пришли на встречу со спонсорами матча в образе шейхов.

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Выбор места проведения Суперкубка Италии ранее критиковался в СМИ. Этот матч в Саудовской Аравии женщины могут посетить только в компании с мужчиной. Некоторые секторы стадиона в Джедде доступны только для мужчин.

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Андрей Санталов

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