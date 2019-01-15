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17:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Блащиковски спасает любимый клуб в Польше

Уже помог деньгами, а еще хочет играть за него бесплатно.

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Источник: РИА "Новости"

Известный полузащитник Якуб Блащиковски, проведший 10 лет в дортмундской «Боруссии», выручил клуб, с которым стал чемпионом в Польше — краковскую «Вислу».

«Висла» оказалась в ситуации с долгами, у клуба нет лицензии, чтобы продолжать играть в чемпионате Польши. Чтобы расплатиться с долгами игрокам и тренерам, были нужны 4 млн злотых (71 млн рублей). Такую сумму «Висле одолжили три инвестора: футболист Якуб Блащиковски и два бизнесмена: Ярослав Крулевски и Томаш Яжджиньски — каждый по 1,33 млн злотых.

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Сам Блащиковски сейчас находится без клуба, в этом сезоне он по обоюдному согласию расторг контракт с «Вольфсбургом». Поляк уже тренируется с «Вислой» и планирует играть за нее бесплатно.

После выплаты долгов «Висла» получит лицензию на выступление в Экстраклассе. Перед зимним перерывом команда шла на 8-м месте в чемпионате Польши.

Блащиковски дебютировал в Экстраклассе в составе краковской «Вислы» и в первом же сезоне стал с ней чемпионом страны. В этой команде он отыграл три года, после чего перешел в «Боруссию».

Андрей Санталов

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