Блащиковски спасает любимый клуб в Польше

Известный полузащитник Якуб Блащиковски, проведший 10 лет в дортмундской «Боруссии», выручил клуб, с которым стал чемпионом в Польше — краковскую «Вислу». «Висла» оказалась в ситуации с долгами, у клуба нет лицензии, чтобы продолжать играть в чемпионате Польши. Чтобы расплатиться с долгами игрокам и тренерам, были нужны 4 млн злотых (71 млн рублей). Такую сумму «Висле одолжили три инвестора: футболист Якуб Блащиковски и два бизнесмена: Ярослав Крулевски и Томаш Яжджиньски — каждый по 1,33 млн злотых.

Сам Блащиковски сейчас находится без клуба, в этом сезоне он по обоюдному согласию расторг контракт с «Вольфсбургом». Поляк уже тренируется с «Вислой» и планирует играть за нее бесплатно.



После выплаты долгов «Висла» получит лицензию на выступление в Экстраклассе. Перед зимним перерывом команда шла на 8-м месте в чемпионате Польши.



Блащиковски дебютировал в Экстраклассе в составе краковской «Вислы» и в первом же сезоне стал с ней чемпионом страны. В этой команде он отыграл три года, после чего перешел в «Боруссию».



Андрей Санталов