Фанат Неймара в Катаре прорвался на поле сделать селфи

«ПСЖ» провел открытую тренировку в Дохе, посмотреть на нее пришло почти 15 тысяч зрителей. Во время занятия к звезде французского клуба Неймару выбежал болельщик — он хотел сделать селфи.

Фаната Неймара сразу скрутили охранники стадиона и поволокли с поля. Но бразилец вмешался в ситуацию, он подошел и позволил болельщику сделать желанный снимок.



«ПСЖ» тренировался на Khalifa International Stadium, где пройдут матчи ЧМ-2022. Неймар показал местным болельщикам, как можно забивать с отрицательного угла.