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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанат Неймара в Катаре прорвался на поле сделать селфи

И у него получилось.

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Источник: Reuters

«ПСЖ» провел открытую тренировку в Дохе, посмотреть на нее пришло почти 15 тысяч зрителей.

Во время занятия к звезде французского клуба Неймару выбежал болельщик — он хотел сделать селфи.

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Фаната Неймара сразу скрутили охранники стадиона и поволокли с поля. Но бразилец вмешался в ситуацию, он подошел и позволил болельщику сделать желанный снимок.

«ПСЖ» тренировался на Khalifa International Stadium, где пройдут матчи ЧМ-2022. Неймар показал местным болельщикам, как можно забивать с отрицательного угла.

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Андрей Санталов

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