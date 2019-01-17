Фанат Неймара в Катаре прорвался на поле сделать селфи
И у него получилось.
И у него получилось.
«ПСЖ» провел открытую тренировку в Дохе, посмотреть на нее пришло почти 15 тысяч зрителей.
Во время занятия к звезде французского клуба Неймару выбежал болельщик — он хотел сделать селфи.
Фаната Неймара сразу скрутили охранники стадиона и поволокли с поля. Но бразилец вмешался в ситуацию, он подошел и позволил болельщику сделать желанный снимок.
«ПСЖ» тренировался на Khalifa International Stadium, где пройдут матчи ЧМ-2022. Неймар показал местным болельщикам, как можно забивать с отрицательного угла.
Андрей Санталов