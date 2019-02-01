Марсьяль подписал «контракт-пустышку»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль продлил контракт с клубом. Новое соглашение француза с «МЮ» рассчитано до конца сезона-2023/24. Забавно, что Марсьяль при этом подписал «контракт-пустышку» для фотографии на клубном сайте. Как выяснили пользователи твиттера, перед французом лежал лист бумаги с абракадаброй.

Марсьяль забил в этом сезоне 10 голов в 25 матчах в разных турнирах этого сезона. Срок его предыдущего контракта заканчивался этим летом.



Француз перешел в «МЮ» в 2015 году из «Монако» за 36 млн фунтов.



Андрей Санталов