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15:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Заключенные совершили побег из тюрьмы во время футбольного матча

Необычная история из Португалии.

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Источник: Reuters

В тюрьме города Каштелу-Бранку случилось ЧП. 2 марта во время португальского Класико «Порту» — «Бенфика» 10 заключенных решили сбежать на волю.

Обычно во время таких матчей жизнь в Португалии замирает, и преступники хотели этим воспользоваться. Но, как выяснилось, двое охранников не стали смотреть футбол и продолжили делать обход. Они заметили дыру в стене камеры и организовали погоню.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге все бежавшие были пойманы, двое организаторов побега переведены в другую тюрьму, сообщает As.

Андрей Санталов

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