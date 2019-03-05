Заключенные совершили побег из тюрьмы во время футбольного матча
Необычная история из Португалии.
Необычная история из Португалии.
В тюрьме города
Обычно во время таких матчей жизнь в Португалии замирает, и преступники хотели этим воспользоваться. Но, как выяснилось, двое охранников не стали смотреть футбол и продолжили делать обход. Они заметили дыру в стене камеры и организовали погоню.
В итоге все бежавшие были пойманы, двое организаторов побега переведены в другую тюрьму, сообщает As.
Андрей Санталов