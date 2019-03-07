Дом тренера в Шотландии ограбили, жена и дочь спаслись от преступников в ванной

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс согласился недавно принять «Лестер». До этого он возглавлял «Селтик», там же в Глазго жила его семья.



В то время, как Роджерс уехал в Лестер, в его дом в Шотландии пришли грабители. Двое преступников проникли в дом в час ночи, жена и 6-летняя дочь Роджерса забаррикадировались от них в ванной комнате.