Дом тренера в Шотландии ограбили, жена и дочь спаслись от преступников в ванной
Тяжелый момент для семьи Брендана Роджерса.
Тяжелый момент для семьи Брендана Роджерса.
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс согласился недавно принять «Лестер». До этого он возглавлял «Селтик», там же в Глазго жила его семья.
В то время, как Роджерс уехал в Лестер, в его дом в Шотландии пришли грабители. Двое преступников проникли в дом в час ночи, жена и 6-летняя дочь Роджерса забаррикадировались от них в ванной комнате.
Грабители вынесли несколько коробок с вещами из дома Роджерса, среди пропавших вещей — медали и трофеи, выигранные тренером.
Роджерс выиграл 7 турниров с «Селтиком», в этом сезоне он был на пути к третьему треблу, но предпочел возглавить «Лестер».
Андрей Санталов