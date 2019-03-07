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18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Дом тренера в Шотландии ограбили, жена и дочь спаслись от преступников в ванной

Тяжелый момент для семьи Брендана Роджерса.

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Источник: AP 2019

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс согласился недавно принять «Лестер». До этого он возглавлял «Селтик», там же в Глазго жила его семья.

В то время, как Роджерс уехал в Лестер, в его дом в Шотландии пришли грабители. Двое преступников проникли в дом в час ночи, жена и 6-летняя дочь Роджерса забаррикадировались от них в ванной комнате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Грабители вынесли несколько коробок с вещами из дома Роджерса, среди пропавших вещей — медали и трофеи, выигранные тренером.

Роджерс выиграл 7 турниров с «Селтиком», в этом сезоне он был на пути к третьему треблу, но предпочел возглавить «Лестер».

Андрей Санталов

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