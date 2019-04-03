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17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики пожелали смерти своему игроку за обмен футболками с Месси

Жесть из Испании.

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Источник: AFP 2019

20-летний защитник «Эспаньола» Адриа Педроса навлек на себя гнев фанатов «Эспаньола» после того, как обменялся футболками со звездой «Барселоны» Лионелем Месси.

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Болельщики «Эспаньола» начали писать оскорбительные комментарии в соцсетях, требовать его ухода из команды и даже желать ему смерти.

Журналистка канала La Sexta Мария Мартинес заявила, что в этом виноват защитник «Барселоны» Жерар Пике, который перед дерби троллил соперника.

«У меня больше денег, чем было у “Эспаньола” в прошлом сезоне. Нет, не 57 млн, гораздо больше», — сказал Пике.

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Директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил, что неправильно обвинять в этом Пике.

«Одно тут никак не связано с другим. Когда футболист хочет получить футболку Месси, это нормально, он лучший игрок мира. Примешивать к этому слова Пике — бессмысленно. Все соперники хотят получить майку Месси, и это вполне понятно», — цитирует Амора ESPN.

Андрей Санталов

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