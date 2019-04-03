Болельщики пожелали смерти своему игроку за обмен футболками с Месси

Источник: AFP 2019

20-летний защитник «Эспаньола» Адриа Педроса навлек на себя гнев фанатов «Эспаньола» после того, как обменялся футболками со звездой «Барселоны» Лионелем Месси.

Болельщики «Эспаньола» начали писать оскорбительные комментарии в соцсетях, требовать его ухода из команды и даже желать ему смерти.



Журналистка канала La Sexta Мария Мартинес заявила, что в этом виноват защитник «Барселоны» Жерар Пике, который перед дерби троллил соперника.



«У меня больше денег, чем было у “Эспаньола” в прошлом сезоне. Нет, не 57 млн, гораздо больше», — сказал Пике.