Болельщики пожелали смерти своему игроку за обмен футболками с Месси
Жесть из Испании.
Жесть из Испании.
20-летний защитник «Эспаньола» Адриа Педроса навлек на себя гнев фанатов «Эспаньола» после того, как обменялся футболками со звездой «Барселоны» Лионелем Месси.
Болельщики «Эспаньола» начали писать оскорбительные комментарии в соцсетях, требовать его ухода из команды и даже желать ему смерти.
Журналистка канала La Sexta Мария Мартинес заявила, что в этом виноват защитник «Барселоны» Жерар Пике, который перед дерби троллил соперника.
«У меня больше денег, чем было у “Эспаньола” в прошлом сезоне. Нет, не 57 млн, гораздо больше», — сказал Пике.
Директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил, что неправильно обвинять в этом Пике.
«Одно тут никак не связано с другим. Когда футболист хочет получить футболку Месси, это нормально, он лучший игрок мира. Примешивать к этому слова Пике — бессмысленно. Все соперники хотят получить майку Месси, и это вполне понятно», — цитирует Амора ESPN.
Андрей Санталов