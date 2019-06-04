Футболист-любитель не забил ни одного гола за сезон. Теперь над ним шутят Златан и другие звезды

История нападающего Филиппа Хеса из любительского АФК «Амстердам» стала популярной в спортивном интернете.



Форвард, играющий в 5-м голландском дивизионе, не забил ни одного гола в 20 матчах сезона, и его клуб сделал об этом шутливый пост в соцсетях. На сообщение отреагировал Роналд де Бур, после этого к Филиппу Хесу обратились и другие звезды футбола. Ярче всех выступил, как обычно, Златан Ибрагимович.



«Филипп, это Златан. 20 матчей, 0 голов — это что за фигня? Никогда не слышал о таком. Хочешь узнать, как забивать? Приезжай в мою школу, я научу тебя забивать. Думаю, настроение у тебя сейчас так себе. Возможно, уход из футбола будет лучшим решением. Так что удачи тебе с такими фиговой статистикой», — пошутил Златан.