Лукаку забил сверху, играя в баскетбол (видео)

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку по традиции проводит летний отпуск в Калифорнии. Бельгиец поделился баскетбольным со своими подписчиками в инстаграме. Ромелу вышел на площадку в Венис-бич, чтобы поиграть в стритбол и показать, как умеет закладывать сверху.

Этим летом Лукаку может сменить клуб — форварда хочет видеть у себя «Интер». Английский клуб отказался отдавать форварда в аренду и ждет, что итальянцы предложат за него 90 млн фунтов.



Пока же Лукаку развлекается на пляжах Лос-Анджелеса.