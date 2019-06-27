Лукаку забил сверху, играя в баскетбол (видео)
Не заметил соперника.
Не заметил соперника.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку по традиции проводит летний отпуск в Калифорнии. Бельгиец поделился баскетбольным со своими подписчиками в инстаграме.
Ромелу вышел на площадку в
Этим летом Лукаку может сменить клуб — форварда хочет видеть у себя «Интер». Английский клуб отказался отдавать форварда в аренду и ждет, что итальянцы предложат за него 90 млн фунтов.
Пока же Лукаку развлекается на пляжах
Андрей Санталов