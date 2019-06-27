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19:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Лукаку забил сверху, играя в баскетбол (видео)

Не заметил соперника.

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Источник: Reuters

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку по традиции проводит летний отпуск в Калифорнии. Бельгиец поделился баскетбольным со своими подписчиками в инстаграме.

Ромелу вышел на площадку в Венис-бич, чтобы поиграть в стритбол и показать, как умеет закладывать сверху.

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Этим летом Лукаку может сменить клуб — форварда хочет видеть у себя «Интер». Английский клуб отказался отдавать форварда в аренду и ждет, что итальянцы предложат за него 90 млн фунтов.

Пока же Лукаку развлекается на пляжах Лос-Анджелеса.

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Андрей Санталов

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