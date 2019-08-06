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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Звезда АПЛ тренирует штрафные в своем саду (видео)

Нет пределов совершенству.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа выложил в соцсетях ролик, в котором он отрабатывает штрафные удары. Из 4 ударов 26-летнего футболиста три пришлись в цель.

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Интересно, что Заа при этом был в футболке «Манчестер Юнайтед», которую ему подарил товарищ по сборной Кот-д'Ивуара Эрик Байи.

Этим летом интерес к фингеру «Кристал Пэлас» проявляли «Арсенал», «Эвертон» и «Наполи». «Ириски» предлагали 55 млн фунтов за Заа, но эта цена не устроила «Пэлас».

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Сегодня The Sun сообщил о 100-миллионном предложении «Эвертона»: 65 млн фунтов + форвард Дженк Тосун + полузащитник Джеймс Маккарти за Уилфрида Заа.

В прошлом сезоне Заа забил 10 голов и отдал 10 передач в 34 матчах АПЛ.

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Андрей Санталов

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