Звезда АПЛ тренирует штрафные в своем саду (видео)

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа выложил в соцсетях ролик, в котором он отрабатывает штрафные удары. Из 4 ударов 26-летнего футболиста три пришлись в цель.

Интересно, что Заа при этом был в футболке «Манчестер Юнайтед», которую ему подарил товарищ по сборной Кот-д'Ивуара Эрик Байи.



Этим летом интерес к фингеру «Кристал Пэлас» проявляли «Арсенал», «Эвертон» и «Наполи». «Ириски» предлагали 55 млн фунтов за Заа, но эта цена не устроила «Пэлас».