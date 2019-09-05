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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Слуцкий пошутил над своим английским произношением (видео)

Тренер Лео снова попал в комичную ситуацию.

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Источник: РИА "Новости"

Леонид Слуцкий развлек подписчиком своего инстаграма новым постом. Главный тренер «Витесса» посмеялся над своим английским произношением.

Слуцкий давал интервью голландскому каналу FOX, и рассказывая о капитане команды, произнес слово jokes (шутки) похоже на drugs (наркотики). Ранее у российского тренера была похожая ситуация в еще одном интервью каналу FOX, тогда он произнес слово sack (уволить) как suck (сосать).

Во время загрузки произошла ошибка.

Слуцкий завел инстаграм в августе 2019-го, за это время у него появилось 148 тысяч подписчиков.

В чемпионате Голландии «Витесс» занимает первое место, опережая «Аякс» и ПСВ на одно очко, но у этих команд есть матч в запасе.

Андрей Санталов

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