Слуцкий пошутил над своим английским произношением (видео)

Леонид Слуцкий развлек подписчиком своего инстаграма новым постом. Главный тренер «Витесса» посмеялся над своим английским произношением. Слуцкий давал интервью голландскому каналу FOX, и рассказывая о капитане команды, произнес слово jokes (шутки) похоже на drugs (наркотики). Ранее у российского тренера была похожая ситуация в еще одном интервью каналу FOX, тогда он произнес слово sack (уволить) как suck (сосать).

Слуцкий завел инстаграм в августе 2019-го, за это время у него появилось 148 тысяч подписчиков.



В чемпионате Голландии «Витесс» занимает первое место, опережая «Аякс» и ПСВ на одно очко, но у этих команд есть матч в запасе.



Андрей Санталов