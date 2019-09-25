Жена Икарди сфотографировалась обнаженной
Ванда Нара обживается в Париже.
Ванда Нара обживается в Париже.
Жена форварда «ПСЖ» Мауро Икарди поделилась интересными фотографиями в своем инстаграме. Ванда Нара позировала обнаженной и сообщила, что снова стала моделью.
Вторая фотография Нары быстро набрала больше 300 тысяч лайков.
Позже жена Икарди выложила видео, которое посмотрели больше миллиона раз. Ванда рассказала, что поучаствовала в новой рекламной кампании.
Семья Икарди этим летом переехала из Милана в Париж. Мауро провел два матча за «ПСЖ», пока аргентинец не забивал голы за новую команду.
Андрей Санталов