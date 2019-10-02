Эриксен назвал чушью новость об измене своей девушки с одноклубником

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен опроверг информацию о том, что его девушка Сабрина Квист изменила ему с одноклубником Яном Вертонгеном.

Эриксен встречается с Сабриной с 2012 года, год назад у них родился сын Альфред.

Вертонген пропустил старт сезона, на стадионе при этом его видели с синяком под глазом. Ходили слухи о драке, в которой принял участие капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн. Сам бельгиец говорил, что был в хорошей физической форме, а в первых матчах чемпионата не играл по тактическим соображениям.



Андрей Санталов