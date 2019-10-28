Криштиану любит побеждать, даже играя с сыном (видео)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил матч с «Лечче» и показал своим подписчикам в соцсетях, как провел свободное время.



Португалец поделился видео, как играет в личном самолете с 9-летним сыном в детскую настольную игру. Роналду обыграл Криштиану-младшего и порадовался этому.