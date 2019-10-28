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15:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану любит побеждать, даже играя с сыном (видео)

Чемпионский характер.

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Источник: Reuters

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил матч с «Лечче» и показал своим подписчикам в соцсетях, как провел свободное время.

Португалец поделился видео, как играет в личном самолете с 9-летним сыном в детскую настольную игру. Роналду обыграл Криштиану-младшего и порадовался этому.

Во время загрузки произошла ошибка.

Без Роналду «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» (1:1), но остался на первом месте благодаря ничьей «Интера».

В этом сезоне Криштиану забил 4 гола в 7 матчах серии А и 1 гол в 3 матчах Лиги чемпионов.

Андрей Санталов

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