Криштиану любит побеждать, даже играя с сыном (видео)
Чемпионский характер.
Чемпионский характер.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил матч с «Лечче» и показал своим подписчикам в соцсетях, как провел свободное время.
Португалец поделился видео, как играет в личном самолете с 9-летним сыном в детскую настольную игру. Роналду обыграл
Без Роналду «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» (1:1), но остался на первом месте благодаря ничьей «Интера».
В этом сезоне Криштиану забил 4 гола в 7 матчах серии А и 1 гол в 3 матчах Лиги чемпионов.
Андрей Санталов