Мбаппе показал, что умеет забивать и в баскетболе (видео)
Настоящий снайпер.
Настоящий снайпер.
Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился со своими подписчиками в инстаграме новым видео. Футболист показал, что умеет хорошо обращаться и с баскетбольным мячом, попав в кольцо с дальней дистанции.
Мбаппе также предложил одноклубникам Неймару и Эрику
Килиан известен как большой любитель баскетбола. Француз ходит на матчи НБА, когда бывает в США, он знаком со многими звездными баскетболистами. Этим летом Мбаппе подарил Леброну Джеймсу бутылку вина.
В этом сезоне Мбаппе забил 5 голов в 7 матчах чемпионата Франции и сделал
Андрей Санталов