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17:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе показал, что умеет забивать и в баскетболе (видео)

Настоящий снайпер.

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Источник: РИА "Новости"


Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился со своими подписчиками в инстаграме новым видео. Футболист показал, что умеет хорошо обращаться и с баскетбольным мячом, попав в кольцо с дальней дистанции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мбаппе также предложил одноклубникам Неймару и Эрику Шупо-Мотингу повторить такой бросок.

Килиан известен как большой любитель баскетбола. Француз ходит на матчи НБА, когда бывает в США, он знаком со многими звездными баскетболистами. Этим летом Мбаппе подарил Леброну Джеймсу бутылку вина.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне Мбаппе забил 5 голов в 7 матчах чемпионата Франции и сделал хет-трик в игре против «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Андрей Санталов

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