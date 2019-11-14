В Италии болельщица стала популярной, попав в кадр во время матча (фото)

Матч серии А «Ювентус» — «Милан» запомнился болельщикам не только победой чемпиона Италии, но и не совсем футбольной историей.



Во время игры в кадр трансляции на Sky Sport 1 попала девушка на трибунах. Ее красота привлекла внимание других болельщиков, и вскоре они разыскали ее в соцсетях. Выяснилось, что девушку, поддерживающую «Ювентус», зовут Франческа Тайе и ей 21 год. Количество подписчиком ее инстаграма резко увеличилось с 7 человек до 50 тысяч.