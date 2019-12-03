Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:05
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
14Дзюба продавил Кутепова, «Зенит» победил «Спартак»
12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

В Турции VAR отменил гол и заставил перебить пенальти (видео)

Драматическое развитие событий.

Наверх

Матч чемпионата Турции между «Гезтепе» и «Фенербахче» получился необычайно зрелищным. Во втором тайме игрок хозяев Алпаслан Озтюрк не забил пенальти, и гости в ответной атаке вышли вперед — 2:1.

Но в ход игры вмешался видеоарбитр, который заметил, что вратарь «Фенербахче» Алтай Байындыр перед тем как отбить пенальти, вышел из ворот. Поэтому пенальти нужно было перебить к большому удивлению игроков «Фенербахче». Со второй попытки Озтюрк был точен, и уже «Гезтепе» повел со счетом 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, через 5 минут «Фенербахче» сравнял счет и ушел от поражения. Матч получился не только голевым, но и обильным на карточки: игроки гостей получили 6 желтых и одну красную, у футболистов «Гезтепе» — одна желтая.

Андрей Санталов

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»
Ван Дейк: Разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»?
Дацика будет бить легенда кикбоксинга. Или наоборот
Реакция России: в WADA нашли виновного в подмене данных
Дочь экс-президента «Спартака» живет роскошной жизнью (фото)
Месси: Окончание карьеры все ближе, это тяжело осознавать
Боец-чемпион раскритиковал Александра Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь