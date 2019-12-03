В Турции VAR отменил гол и заставил перебить пенальти (видео)
Драматическое развитие событий.
Драматическое развитие событий.
Матч чемпионата Турции между «Гезтепе» и «Фенербахче» получился необычайно зрелищным. Во втором тайме игрок хозяев Алпаслан Озтюрк не забил пенальти, и гости в ответной атаке вышли вперед — 2:1.
Но в ход игры вмешался видеоарбитр, который заметил, что вратарь «Фенербахче» Алтай Байындыр перед тем как отбить пенальти, вышел из ворот. Поэтому пенальти нужно было перебить к большому удивлению игроков «Фенербахче». Со второй попытки Озтюрк был точен, и уже «Гезтепе» повел со счетом 2:1.
Впрочем, через 5 минут «Фенербахче» сравнял счет и ушел от поражения. Матч получился не только голевым, но и обильным на карточки: игроки гостей получили 6 желтых и одну красную, у футболистов «Гезтепе» — одна желтая.
Андрей Санталов