В Турции VAR отменил гол и заставил перебить пенальти (видео)

Матч чемпионата Турции между «Гезтепе» и «Фенербахче» получился необычайно зрелищным. Во втором тайме игрок хозяев Алпаслан Озтюрк не забил пенальти, и гости в ответной атаке вышли вперед — 2:1.



Но в ход игры вмешался видеоарбитр, который заметил, что вратарь «Фенербахче» Алтай Байындыр перед тем как отбить пенальти, вышел из ворот. Поэтому пенальти нужно было перебить к большому удивлению игроков «Фенербахче». Со второй попытки Озтюрк был точен, и уже «Гезтепе» повел со счетом 2:1.